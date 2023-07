Jovanotti ancora in ospedale, Gianni Morandi: “L’ho sentito, l’operazione è andata bene” Sono migliaia i messaggi di auguri di pronta guarigione e di sostegno che in queste ore stanno arrivando al cantante via social. Non manca il supporto degli amici più cari, primo fra tutti Gianni Morandi che gli indirizza pubblicamente un messaggio dal palco del Ferrara Music Festival.

A cura di Giulia Turco

Jovanotti è ancora ricoverato in un ospedale di Santo Domingo dopo la brutta caduta in bicicletta che gli ha causato la rottura della clavicola e del femore. Ci vorrà ancora qualche tempo, prima di poter lasciare la struttura e tornare in Italia, ma nel frattempo l’affetto gli arriva caloroso anche dall’altra parte del mondo.

Il messaggio di Gianni Morandi a Jovanotti

Sono migliaia i messaggi di auguri di pronta guarigione e di sostegno che in queste ore stanno arrivando al cantante via social. Non manca il supporto degli amici più cari, primo fra tutti Gianni Morandi che gli indirizza pubblicamente un messaggio dal palco del Ferrara Music Festival. “Salutiamo anche Lorenzo”, fa sapere il cantante davanti ad una folla di fan che sono anche i suoi. “È stato operato, gli ho telefonato. Non esce ancora dall’ospedale, ma l’operazione è andata bene, quindi gli voglio mandare questo messaggio, ‘Ciao Lorenzo’, anche da tutti i miei amici di Ferrara!”. Jova riposta la sua story, aspettando di poter tornare anche lui a scaldare i palchi con la sua musica.

Come sta Jovanotti dopo l’operazione

“L’intervento è andato bene, ora dolore fortissimo ma passerà. Grazie davvero a tutti, il vostro affetto è un antidolorifico magnifico”, ha scritto via social il cantante mostrando bende e fasciature del post operazione. Si intravede anche uno dei suoi tatuaggi, una tigre, che richiama il suo carattere combattivo. L’incidente è avvenuto durante un'uscita in bicicletta a Santo Domingo, Pare che il cantante non abbia notato un dissuasore posto sulla strada per limitare la velocità e sia così caduto rovinosamente. “Stavo facendo un giro in zone splendide, in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero”, ha fatto sapere a poche ore dall’incidente. “I domesticani mi hanno soccorso con grande cura”.