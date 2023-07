Jovanotti in sedia a rotelle dopo l’intervento: “Non posso tornare in Italia, rischio una trombosi” Jovanotti rassicura i fan sulle sue condizioni di salute dopo l’intervento alla clavicola e al femore a Santo Domingo: ha tolto la flebo e per la prima volta si mostra seduto in sedia a rotelle da solo. “Purtroppo ci sono dei rischi di trombosi, per cui per riprendere l’aereo c’è bisogno di un po’ di tempo”, ha raccontato.

A cura di Elisabetta Murina

Jovanotti continua a raccontare sui social il recupero dopo l'operazione a clavicola e femore, rotti in seguito a un incidente in bici a Santo Domingo. Il cantante, con un breve video su TikTok, si mostra per la prima volta senza flebo e seduto su una sedia a rotelle. Poi rassicura i fan sulle sue condizioni di salute.

Jovanotti in sedia a rotelle spiega perché non può tornare in Italia

In un breve video su TikTok, Jovanotti appare come sempre sorridente e fiducioso per la sua guarigione post intervento. Per la prima volta si è mostrato ai fan seduto da solo su una sedia a rotelle: "Oggi sto seduto un'oretta e piano piano iniziamo a fare un pò di movimenti". Per il momento, però, il cantante non può ancora rientrare in Italia per via di alcuni rischi legati all'operazione: "Come mi dice il mio Fabrizio Borra. Appena sarò in grado di prendere un volo andrò da lui. Purtroppo dopo un intervento così grosso ci sono dei rischi di trombosi, per cui per riprendere l’aereo c’è bisogno di un po’ di tempo, per ristabilire la circolazione del sangue senza rischi". Ancora non sa quanto tempo dovrà aspettare, ma è certo di una cosa: "Io ce la metto tutta".

Cosa è successo a Jovanotti in vacanza a Santo Domingo

Jovanotti si è infortunato mentre si trovava in vacanza a Santo Domingo con la moglie, cadendo dalla bici, come ha raccontato lui stesso su TikTok: