Ilenia Garofalo a Miss Italia dopo un incidente e 14 interventi: “Oltre il dolore e i pregiudizi” Ilenia Garofalo è un’aspirante Miss Italia: la giovane, 24 anni, ha preso parte alle selezioni di Miss Italia Toscana. Un sogno nel cassetto custodito per tanti anni e che ora, dopo un drammatico incidente, il coma e 14 interventi, riesce a inseguire. “Un’imperfezione non può privarci della nostra bellezza”.

A cura di Gaia Martino

Ilenia Garofalo è una delle giovani aspiranti Miss Italia. Ha 24 anni ed è originaria di Firenze: ha partecipato negli ultimi giorni alle selezioni di Miss Italia Toscana a Grosseto, il 3 agosto, invece, sfilerà a Punta Ala. Partecipa al concorso non solo perché è uno dei sogni che rincorre sin da bambina, anche per una rivincita dopo il drammatico incidente nel 2019. Nel febbraio di 4 anni fa è stata investita sulle strisce pedonali, mentre attraversava su una strada di Sesto Fiorentino: "In questi anni ho dovuto accettare molti cambiamenti, tra cui quello fisico ed estetico: un altro volto, un corpo con diversi segni. Oggi penso che questo mio messaggio possa essere di grande aiuto a tante donne".

Le parole di Ilenia Garofalo, aspirante Miss Italia

Ilenia Garofalo può finalmente partecipare alle selezioni di Miss Italia dopo aver concluso tutti gli interventi: "Non è utile ora che racconti tutto quello che ho subito dopo l'incidente" – ha spiegato a TgCom24 – "Ma è grazie a questo passato se io, oggi, ho maturato certe consapevolezze. Quest'anno, finiti i miei interventi, ho pensato di riprendere in mano quel sogno che per tutti questi anni ho dovuto chiudere in un cassetto; così, senza dire niente a nessuno, mi sono iscritta al concorso di Miss Italia 2023". La giovane 24enne che ha sfilato a Grossetto negli ultimi giorni prima di presentarsi al nuovo evento in programma per il 3 agosto ha spiegato di aver dovuto accettare i grossi cambiamenti fisici ed estetici, "un altro volto, un corpo con segni" ha aggiunto, "e oggi penso che questo mio messaggio possa essere di grande aiuto a tante donne e a tutte quelle persone che ritengono ancora che un'imperfezione possa privarci della nostra bellezza". Tra le stories la Garofalo ha infine aggiunto un breve video della sua sfilata: "Oltre la paura, i pregiudizi, il dolore..Testa alta e sorriso nel cuore".

L'incidente nel 2019

Ilenia Garofalo nel 2019 è stata investita da un auto mentre attraversava la strada, a Sesto Fiorentino, sulle strisce pedonali. Ha vissuto per tre mesi in ospedale, è stata in coma, ha subito 14 interventi. E anni dopo, grazie alla sua forza e determinazione, è riuscita a riprendersi, pian piano, la sua vita. Ospite in un'aula dell'Università di Firenze, ha così parlato ai giovani studenti lo scorso 24 maggio: