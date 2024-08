La figlia di Chiara Nasti in ospedale: nata il 24 luglio, Dea ha meno di un mese

video suggerito

La piccola Dea, figlia di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, è finita in ospedale. È stata l'influencer a condividere la foto del ricovero senza tuttavia chiarire i motivi che lo hanno reso necessario. Dea è nata il 24 luglio scorso, ha meno di un mese.

A cura di Stefania Rocco

Chiara Nasti ha condiviso dal suo profilo Instagram una foto che mostra la piccola Dea, la secondogenita nata dal matrimonio con Mattia Zaccagni, ricoverata in ospedale. Nello scatto, l’influencer il piedino della piccola fasciato e attaccato a una serie di tubi collegati a specifici macchinati impiegati per monitorare i parametri vitali. “Ti amo, principessa mia”, ha scritto Chiara, comprensibilmente preoccupata per la figlia nata lo scorso 24 luglio. Dea non ha ancora nemmeno compiuto un mese.

Le condizioni di salute di Dea Zaccagni non sarebbero preoccupanti

Per fortuna, le condizioni di salute della piccola Dea non sarebbero preoccupanti. Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, che fa sapere di avere parlato con il papà dell’influencer, la bambina sarebbe stata ricoverata a causa di un problema riscontrato frequentemente tra i neonati che farebbe riferimento all'apparato gastrointestinale. Nulla di grave. È probabile, infatti, che il ricovero sia avvenuto solo in via precauzionale e in considerazione della tenerissima età della neonata.

I figli di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono diventati genitori di due bambini arrivati nell'arco di meno di tre anni. Il primogenito della coppia è Thiago, nato il 16 novembre 2022. A pochi mesi da quel momento, e precisamente a giugno 2023, l’influencer e il calciatore della Lazio si sono sposati nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma, la stessa famosa chiesa nella quale pronunciarono il sì Francesco Totti e Ilary Blasi più di 20 anni fa. Il 24 luglio scorso, invece, è nata la piccola Dea, ultima figlia della coppia. Nasti e Zaccagni si incontrarono per la prima volta nel 2021 a Ibiza, località nella quale si trovavano entrambi in vacanza. Da quel momento, i due non si sono mai lasciati.