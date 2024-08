video suggerito

È nata la figlia di Damiano Carrara e Chiara Maggenti, si chiama Dafne Damiamo Carrara e la moglie Chiara Maggenti hanno annunciato su Instagram la nascita della loro prima figlia, Dafne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Redazione Spettacolo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Damiamo Carrara e la moglie Chiara Maggenti

Damiano Carrara e la moglie Chiara Maggenti sono diventati genitori. Questa mattina, infatti, è nata la loro prima figlia, Dafne, come hanno scritto entrambi in un post su Instagram: "Benvenuta al mondo Dafne, amore della nostra vita ❤️❤️❤️" hanno scritto postando su Instagram un selfie che li ritrae assieme, con la donna che allatta la bambina di cui non viene mostrato il volto. Carrara e Maggenti sono una delle coppie più amate della tv, lui pasticciere e giudice di Bak Off Italia, lei che cura l'azienda di famiglia ed è General Manager proprio dell'Atelier Damiano Carrara. I due si sono fidanzati probabilmente nel 2018 ma hanno ufficializzato la loro relazione nel 2021 per poi sposarsi nel 2022.

Nelle scorse settimane Damiano Carrara parlò proprio a Fanpage.it delle sue speranze dei timori della paternità. Ai nostri microfoni, infatti, spiegò: "Cerco di tenermi in forma, mi alleno tutte le mattine e dormo perché penso che poi sarò molto impegnato, non so se avrò tempo di farlo. Mi sto preparando nella miglior maniera possibile. Non vedo l'ora di diventare padre, è la cosa più bella che mi potesse succedere". Il racconto cadde anche sul momento in cui scoprirono che la moglie era incinta: "L'abbiamo scoperto il giorno prima di partire per il Giappone, quando io ero appena tornato dalla registrazione di Pechino Express. Quindi abbiamo fatto questo viaggio in Asia con Chiara (Maggenti, ndr) che era già incinta ed è stata una grande emozione".

La bambina si chiama Dafne, ma è uno dei nomi che è stato in ballo fino a poche settimane prima, stando a quello che l'ex concorrente di Pechino Express (partecipò assieme al fratello Massimiliano): "Ancora non lo sappiamo (come la chiameremo, ndr). Ne abbiamo 7-8 che ci piacciono, però mia moglie dice che vuole vederla in faccia prima di decidere. Sceglieremo insieme non appena nascerà. Intanto nei commenti, tra coloro che gli hanno fatto gli auguri ci sono Benedetta Parodi, Gabriele Corsi e il ristoratore Francesco Panella, protagonista dei programmi Discovery Little Big Italy e Riaccendiamo i fuochi.