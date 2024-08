Gli auguri di Benedetta Parodi a Damiano Carrara per la nascita della figlia: altro che litigio

video suggerito

È nata la figlia di Damiano Carrara e Chiara Maggenti, un evento gioioso e atteso dal pasticciere di Bake Off Italia, che ha condiviso sui social uno scatto che lo ritrae insieme alla moglie e alla loro piccola Dafne. Tra i vari commenti di fan e personaggi noti che hanno voluto condividere un pensiero per la nascita della primogenita della coppia, spicca anche quello di Benedetta Parodi, la conduttrice e collega di Carrara, con la quale erano circolate in passato anche voci di un possibile screzio che, però, non si è mai veramente consumato, come dimostra anche questo semplice gesto.

Gli auguri di Benedetta Parodi a Damiano Carrara

"Auguri" seguito da un fiocchetto rosa, questo il messaggio che Benedetta Parodi ha lasciato sotto al post pubblicato qualche ora fa da Damiano Carrara, per l'arrivo della sua piccola Dafne. Un'emozione grandissima per lo chef che da mesi si preparava all'arrivo della sua prima figlia e che, quindi, non ha esitato nemmeno un attimo a condividere sui social, sebbene abbia sempre preferito mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata, condividendo solo alcuni momenti che desiderava poter raccontare anche a chi lo segue sin dai suoi inizi in tv.

La smentita del litigio tra Damiano Carrara e Benedetta Parodi

Il messaggio di ZiaBene, così come si fa chiamare sui social Benedetta Parodi, è anche il segno più che evidente del fatto che tra lei e Carrara non ci sia mai stato alcun astio. La voce era circolata dopo la partecipazione dello chef a Pechino Express nella stessa edizione in cui vi hanno preso parte Fabio ed Eleonora Caressa, ovvero marito e figlia della conduttrice di Bake Off, eliminati durante una tappa del gioco proprio da Carrara. È stato proprio lui, però, in un'intervista a Fanpage.it, a smentire le indiscrezioni circa un possibile litigio, spiegandone anche la possibile genesi:

È tutto inventato, una fake news. Secondo me la voce è nata perché durante una pausa pranzo io non ero presente a una foto con lei dal momento che ero andato ad allenarmi, come faccio sempre. Non c'è stato nessun litigio, niente di niente. Ci sentiamo tutti i giorni e ci conosciamo ormai da anni.