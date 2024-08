Cristina e Benedetta Parodi festeggiano la mamma: “Punto di riferimento della famiglia, come te nessuna”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Cristina e Benedetta Parodi festeggiano il compleanno della mamma. Laura Casabassa compie gli anni oggi, 5 agosto, e per l'occasione le figlie hanno voluto dedicarle un tenero messaggio sui social, accompagnato da alcune foto di famiglia. Il padre Pietro Parodi, ingegnere e dirigente della Pirelli, è scomparso nel 2012. "Auguri alla donna della mia vita", ha scritto la giornalista del TG5 su Instagram. E ance la conduttrice di Bake Off ha voluto esprimerle tutto il suo amore: "Come te non c'è nessuno".

Gli auguri di Cristina Parodi alla mamma

"Auguri alla donna della mia vita", ha esordito Cristina Parodi nell'augurare buon compleanno alla mamma Laura, professoressa di lettere in pensione. "Alla mia mamma che mi ha aiutato a diventare quella che sono oggi, insegnandomi le cose fondamentali della vita che poi sono poche ma importantissime: insegui con coraggio le tue passioni, renditi indipendente, rispetta gli altri soprattutto se sono più deboli e indifesi e abbi il coraggio delle tue idee", ha poi continuato. Un dolce pensiero accompagnato da alcune foto di famiglia, sottolinenando come sia diventata negli anni un punto di riferimento, adorata da tutti i nipoti: "Ora, cara mamma, sei il punto di riferimento della famiglia, amata e adorata da tutti i nipoti".

Il messaggio di Benedetta Parodi

Anche Benedetta parodi, minore delle sorelle, ha voluto condividere un pensiero per la madre in occasione del suo compleanno. La conduttrice, sposata con Fabio Caressa e madre di Eleonora e Matilde, ha scritto sui social: "Cara Mamma, sei troppo bella! Non sapevo che foto scegliere così le ho messe praticamente tutte! Buon compleanno. Come te non c’è nessuno". Ad accompagnare le parole alcune foto madre figlia e anche di famiglia.

