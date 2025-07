video suggerito

Federica Panicucci mamma orgogliosa: "Ti amo Sofia, sei la mia meraviglia. Mattia, sarò sempre pronta a sostenerti" Federica Panicucci ha espresso l'immenso amore che prova per entrambi i suoi figli. Sofia ha 19 anni, Mattia ne ha 18 appena compiuti. Entrambi sono nati dal matrimonio con Mario Fargetta.

A cura di Daniela Seclì

Federica Panicucci con i figli Sofia e Mattia

In occasione del diciottesimo compleanno del figlio Mattia, Federica Panicucci ha rivolto delle dolcissime dediche a entrambi i suoi figli. Sia Mattia che Sofia sono nati dal matrimonio con Mario Fargetta. La conduttrice di Mattino Cinque, che rivedremo al timone del suo programma a settembre, considera i suoi figli il regalo più grande che la vita le abbia fatto.

Il figlio di Federica Panicucci e Mario Fargetta compie 18 anni

Mattia Fargetta ha compiuto 18 anni lo scorso 27 giugno. Per l'occasione, Federica Panicucci gli ha rivolto parole cariche di amore. In un post pubblicato sui social ha raccontato: "Guardo mio figlio e nei suoi occhi vedo il ragazzo meraviglioso che è diventato. Mi emoziona pensare a quanto ha già vissuto e a tutto quello che lo attende. E quando ci guardiamo, sento che la nostra unione è sempre più salda, forte, pura". Così, la conduttrice ha fatto gli auguri a suo figlio per i suoi diciotto anni rimarcando come stia iniziando un'altra importante fase della sua vita:

Buon 18º amore mio, questo è solo l’inizio del tuo viaggio straordinario e io sarò qui per te, sempre, pronta ad abbracciarti e a guardarti negli occhi come oggi e a sostenerti in ogni passo della tua vita. Goditi ogni istante, vivi con passione e non smettere mai di credere in te. Perché oggi non diventi solo maggiorenne, oggi inizi a scrivere la storia più importante. La tua. Con immenso amore. La tua mamma.

La dedica per la figlia Sofia Fargetta

Federica Panicucci ha anche espresso il suo amore per la figlia Sofia Fargetta, che ha 19 anni. L'ha definita "la mia meraviglia" e il suo regalo più grande: "Essere mamma è il viaggio più straordinario della vita e tu Sofia sei la mia meraviglia. Vederti libera, felice e piena di sogni è il mio regalo più grande. Ti amo piccola mia, ora e per sempre".