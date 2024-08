video suggerito

Alessia Elefante e Gigio Donnarumma presto genitori realizzano il calco del pancione: "Emozioni uniche" Gigio Donnarumma e Alessia Elefante presto diventeranno genitori: nelle ultime ore, a Porto Cervo, hanno realizzato il calco del pancione per rendere immortale il momento della gravidanza.

A cura di Gaia Martino

Foto di Vittorio Iumiento per Obiettivi d’Arte

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante aspettano il loro primo figlio insieme: il portiere 25enne e la compagna hanno annunciato la tenera notizia sui social con un post nel quale mettono in mostra il pancino. "Non vediamo l'ora di conoscerti" hanno scritto lo scorso maggio. Nelle ultime ore hanno deciso di conservare un ricordo della gravidanza realizzando il calco del pancione.

Il calco di Alessia Elefante

Alessia Elefante e Gianluigi Donnarumma hanno voluto suggellare con un calco il periodo della gravidanza: si sono affidati all'artista Marcella Loffredo che ha realizzato l’impronta della pancia con garze e gesso, a Porto Cervo, per la fidanzata del portiere del Paris Saint Germain. "Per me è un’emozione forte, riproporre la mia scultura Madre, che ora è un’opera itinerante, sui corpi delle donne", ha spiegato la professionista. Tra le immagini del tenero momento, oltre a quelle della futura mamma, anche il neo papà che dalla piscina, emozionato, mima un cuore con le mani. "Spesso la gravidanza è vista come un momento in cui le donne si fermano, in attesa dell’arrivo di una nuova vita. Moltissime neomamme, invece, approfittano di questo istante per dare il meglio di sé anche dal punto di vista professionale e nella vita emotiva. Il calco rappresenta proprio il sugello di questi nove mesi vissuti intensamente e che non torneranno mai più per ogni singolo figlio", le parole di Marcella Loffredo. Alessia Elefante ha aggiunto alcune immagini su Instagram del tenero momento scrivendo nella didascalia: "Emozioni uniche".

La storia d'amore e l'annuncio della gravidanza

Gigio e Alessia sono fidanzati dal 2016. Lei, interior designer 27enne, ha seguito il portiere in Francia dopo il trasferimento dal Milan al club transalpino. Lo scorso maggio hanno annunciato di essere in dolce attesa: con una foto mentre stringono tra le mani il pancione hanno scritto "Non vediamo l'ora di incontrarti". Nel post carosello anche un'immagine nel quale mostrano il retro delle loro maglie che portano la scritta "mamma e papà".