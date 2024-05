video suggerito

L’annuncio social più bello per Donnarumma, presto sarà papà: “Non vediamo l’ora di incontrarti” Il portiere del Paris Saint-Germain e della Nazionale ha condiviso un post sui social: stringe in un tenero abbraccio la compagna, Alessia Elefante, che mostra il pancione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Maglia della Nazionale italiana di calcio. Guanti da portiere. E un tenero abbraccio alla compagna Alessia Elefante che mostra il pancione. È incinta e Gianluigi Donnarumma presto sarà papà. Il portiere del Paris Saint-Germain e degli Azzurri ha condiviso sui social la foto assieme alla dolce metà, dando pubblicamente l'annuncio della lieta notizia che la coppia conosce già da tempo e solo adesso viene allo scoperto.

"Non vediamo l'ora d'incontrarti", è il messaggio a corredo delle immagini. Amorevole la prima, in cui l'estremo difensore usa le mani grandi che ha per tenere il grembo in cui c'è la piccola creatura che cresce. Bella anche la seconda in cui lui e lei sono di spalle e mostrano sulla divisa le scritte "mamma" e "papà": la squadra sarà completa non appena ci sarà il lieto evento.

Gigio e Alessia sono fidanzati dal 2016. Lei, interior designer 27enne, ha seguito il portiere in Francia dopo il trasferimento dal Milan al club transalpino. Tra i tanti auguri ricevuti a margine del post c'è anche quello del ‘collega' del Real Madrid, Thibaut Courtois: "Auguri amico mio", le parole del numero uno belga.