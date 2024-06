video suggerito

Eriksen segna ma non basta alla Danimarca: la Slovenia trova il pareggio grazie al gol di Janza Il gol di Janza deviato da Hjulmand regala alla Slovenia il pareggio contro la Danimarca all’esordio nella fase a gironi degli Europei. Eriksen sblocca il risultato poi arriva il gol del definitivo 1-1 nel finale del secondo tempo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il gol di Janza deviato da Hjulmand regala alla Slovenia il pareggio contro la Danimarca all'esordio nella fase a gironi degli Europei. Eriksen sblocca il risultato poi arriva il gol del definitivo 1-1 nel finale del secondo tempo. Primo tempo tutto di marca danese poi nella ripresa è la Slovenia a farsi sotto sfiorando più volte il gol prima con Sesko – palo – e poi con Sporar prima della staffilata vincente di Janza che concede agli sloveni in meritato 1-1. È il primo risultato finito in pareggio dall'inizio degli Europei.

Il momento in cui Eriksen segna il gol del vantaggio.

Il gol di Eriksen porta in vantaggio la Danimarca nel prmo tempo

Un gol di Eriksen ha chiuso il primo tempo di Slovenia-Danimarca con il punteggio di 1-0 in favore della squadra di Hjulmand. La Danimarca chiude meritatamente in vantaggio una prima parte di partita in cui ha avuto possesso del gioco. Sin dall'inizio Eriksen e compagni hanno messo il piede sull'acceleratore a caccia del gol. Ci ha provato inizialmente la punta Wind ma poi la partita la sblocca Eriksen. L'ex Inter si inserisce in area di rigore sfruttando al meglio un assist di tacco di Wind mettendo la palla indietro col destro.

Una rete che fa impazzire il popolo danese specie per l'enorme significato del gol di Eriksen tre ani dopo il grande spavento agli Europei 2021. La Slovenia però non molla e ci prova con Sesko e Sporar a trovare la via del gol che però non arriva. Una rete che invece è stata a un passo ancora per la Danimarca che ha sfiorato il raddoppio servito sempre da Wind. Il centravanti del Wolfsburg serve all'indietro per Eriksen, conclusione di prima intenzione con palla che si alza oltre la traversa. Il primo tempo si chiude 0-1.

Leggi anche Il ritorno di Eriksen agli Europei è meraviglioso: gol con la Danimarca a 3 anni dal grande spavento

La Slovenia trova il pareggio nel secondo tempo

Nel secondo tempo la Danimarca prova a mettere nuovamente in difficoltà la Slovenia. I danesi sfiorando il raddoppio ancora con Wind che serve all'indietro per Eriksen, conclusione di prima intenzione con palla che si alza oltre la traversa. La Slovenia reagisce e ci prova a rendersi pericolosa ma la difesa della Danimarca sembra molto solida e non concede situazioni favorevoli agli avversari. Ma gli sloveni non mollano. Altra occasione Sesko in mezzo per l'inserimento di Cerin, colpo di testa fuori di pochissimo. La Danimarca sembra tramortita e così la Slovenia si rende ancora una volta pericolosa.

Sugli sviluppi di una punizione laterale, Sporar da due passi manda fuori incredibilmente colpendo la palla al meglio ma senza riuscire a inquadrare la porta. La Danimarca così corre ai ripari con una girandola di sostituzioni ma è la Slovenia a sfiorare il pareggio. Ancora una volta Sesko tira un missile che si stampa sul palo e poi viene deviato in angolo. Dal corner la Slovenia trova il gol. Battuta al centro, la difesa della Danimarca respinge e Janza da fuori area tira in porta. La conclusione viene deviata da Hjulmand, che beffa Schmeichel, è 1-1. A 10 dalla fine Sporar sfiora il gol del vantaggio ma la palla finisce fuori.