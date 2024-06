video suggerito

Bellingham trascina l'Inghilterra nell'esordio contro la Serbia: si prende la scena con un gol

Ada Cotugno

Il protagonista più atteso dell'Inghilterra non delude le aspettative dei suoi tifosi: è Jude Bellingham a brillare nell'esordio dei Tre Leoni agli Europei 2024 con il gol che decide la partita contro la Serbia. Tutti i riflettori erano puntati su di lui dopo l'ottima stagione con il Real Madrid, la prima da vero big, e anche questa volta ha saputo gestire la pressione diventando il punto di riferimento di tutta la squadra.

Bellingham apre il conto per l'Inghilterra

I tifosi inglesi hanno dovuto aspettare appena 13 minuti prima di poter esultare per il gol del loro idolo: è stato Bellingham a decidere la partita contro la Serbia con il suo bellissimo colpo di testa su suggerimento di Saka. Un gesto da grande campione, da chi non ha paura di prendersi la scena anche nelle partite più difficili.

Su di lui ricadono tante responsabilità, una su tutte quella di vendicare la finale persa contro l'Italia a Wembley nel 2021. Southgate ha il compito di interrompere il lunghissimo digiuno da trofei dell'Inghilterra contando su una lunga scia di talenti capitanata proprio da Bellingham, schierato in campo a sostegno di un Kane deluso dalla sua stagione ma con tanta voglia di riscatto.

La Serbia alza i giri nella ripresa

I meccanismi inglesi sono ancora da rodare e si capisce soprattutto dal secondo tempo giocato dai Tre Leoni che hanno lasciato molto spazio alla Serbia. L'occasione clamorosa per l'Inghilterra arriva al 77′ con la traversa di Kane che arriva a un soffio dal raddoppio ma viene fermato dal grandissimo intervento di Rajkovic.

Da quel momento in poi viene fuori il carattere nella nazionale serba che prima con Vlahovic e poi con Milinkovic-Savic prova a giocare un brutto scherzo agli avversari che nonostante i cambi non riescono più a tornare padroni della partita. Il calo dell'Inghilterra alla fine non rovina il risultato: basta il gol di Bellingham per regalare ai Tre Leoni la prima gioia di questi Europei, anche se dovranno aggiustare il tiro per non rischiare nuovi pericoli.