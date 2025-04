L’intervista spiazzante di Bellingham dopo la sconfitta del Real: “Fortunati ad averne presi solo 3”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Il Real Madrid non ha ancora digerito la sconfitta incredibile contro l'Arsenal. Contro ogni pronostico i Gunners hanno dominato l'andata dei quarti di finale della Champions League vincendo per 3-0, un risultato che assottiglia le possibilità dei Blancos nel ritorno che si giocherà la prossima settimana al Bernabeu. È stata una delle peggiori partite della stagione e Jude Bellingham non si nasconde quando gli viene chiesto un commento sulla serata: l'inglese è di una sincerità brutale e non risparmia nessuna critica alla sua squadra, totalmente travolta dagli avversari nei 90 minuti.

Intervistato da Prime Sport alla fine della partita ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto spiazzanti per un giocatore del Real. Gli spagnoli in Champions sono sempre stati una macchina quasi perfetta e vederli così in difficoltà sbalordisce, come fa strano vedere il trequartista piuttosto sollevato per aver perso soltanto con tre gol di scarto.

Bellingham analizza la sconfitta del Real Madrid

Il risultato è stato clamoroso e nessuno al Real Madrid si nasconde dopo la bruttissima figura fatta a Londra. L'Arsenal è stato sempre padrone della partita che ha chiuso con un 3-0 piuttosto netto, ma Bellingham tira un sospiro di sollievo perché la sconfitta sarebbe potuta essere ancora più larga: "Penso che non ci siamo andati nemmeno vicino, questo è il fatto, e l'Arsenal è stato davvero bravo. A dire il vero avrebbero potuto fare molto di più, siamo stati fortunati a prendere solo tre gol".

Parole che spiazzano, perché per un tifoso è difficile assimilare il concetto che i Blancos si ritengono fortunati per aver preso "solo tre gol". Gli spagnoli hanno poche possibilità di passare in semifinale, ma nella partita di ritorno al Bernabeu tutto può succedere: "Ma c'è una seconda partita da giocare, quella è la cosa a cui ci stiamo aggrappando. Avremo bisogno di qualcosa di incredibilmente speciale, qualcosa di davvero folle, ma se c'è un posto dove possono succedere cose folli, è casa nostra".