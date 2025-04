video suggerito

Robert Lewandowski sempre letale per il Borussia, alla sua ex squadra ha segnato 29 gol in 28 partite Robert Lewandowski ha segnato due reti nella goleada con cui il Barcellona ha asfaltato il Borussia all'andata dei quarti. Confermandosi cecchino letale contro il Dortmund: da ex ha segnato 29 reti in 28 partite. Con i 2 gol si prende anche un record assoluto di Champions.

A cura di Alessio Pediglieri

Tanto Barcellona, poco Borussia Dortmund nel match d'andata di Champions League per i quarti di finale all'Estadio Olímpico. Dove i tedeschi hanno pagato pegno ai catalani che hanno messo un piede in semifinale dove potrebbero incontrare l'Inter di Inzaghi, vittorioso a Monaco di Baviera. Decisivo e letale ancora una volta Robert Lewandowski che insieme a Raphinha ha confermato una vena realizzativa da record ogni volta che incontra la sua ex squadra. In 28 partite da avversario del Borussia, l'attaccante polacco è andato a segno ben 29 volte, oltre ad aver offerto 3 assist ai propri compagni. E con i due gol di mercoledì sera si è preso anche il record di unico ad aver segnato almeno 10 gol in Champions con tre maglie diverse.

Lewandowski letale: 29 reti al "suo" Borussia da avversario

Una sentenza: per il Borussia Dortmund quando di fronte si ritrova l'ex figliol prodigo che lasciò il club nel lontano 2014 alla volta del Bayern Monaco, Robert Lewandowski si trasforma in un'arma letale. 28 partite da avversario, 29 gol subiti dalle api giallonere con statistiche da paura e da record. Con il Barcellona, mercoledì sera è arrivata la prima doppietta con la maglia azulgrana al suo ex club, ma pesantissima sia per il discorso qualificazione sia per il conto aperto che sembra avere ogni volta che ritrova sul suo cammino il Dortmund.

Lo score impressionante di Lewandowski contro il Borussia Dortmund

Tutto è iniziato nel lontanissimo 2014/2015, l'anno successivo in cui lasciò il club per approdare tra gli acerrimi rivali di sempre del Bayern Monaco. E con la maglia dei bavaresi, alla prima occasione, in Bundesliga, punì subito, segnato la rete decisiva per la vittoria del Bayern. Da allora non si è più fermato con uno score da paura

2014-2015: 3 gol al Borussia in 4 partite (con la maglia del Bayern Monaco)

2015-2016: 2 gol al Borussia in 3 partite (con la maglia del Bayern Monaco)

2016-2017: 2 gol al Borussia in 4 partite (con la maglia del Bayern Monaco)

2017-2018: 5 gol al Borussia in 4 partite (con la maglia del Bayern Monaco)

2018-2019: 4 gol al Borussia in 2 partite (con la maglia del Bayern Monaco)

2019-2020: 2 gol al Borussia in 4 partite (con la maglia del Bayern Monaco)

2020-2021: 4 gol al Borussia in 4 partite (con la maglia del Bayern Monaco)

2021-2022: 5 gol al Borussia in 3 partite (con la maglia del Bayern Monaco)

2024-2025: 2 gol al Borussia in 2 partite (con la maglia del Barcellona)

Non solo Borussia, Lewandowski si prende anche il record di Champions

Con la doppietta segnata al Borussia Dortmund, Robert Lewandowski p arrivato già a quota 11 gol stagionali in Champions League. Il bomber polacco è diventato il primo giocatore della storia di questa competizione ad avere segnat almeno 10 gol in una singola stagione di Champions con tre squadre diverse. Con la maglia del Dortmund, poi del Bayern Monaco e adesso del Barcellona. In carriera per lui sono 726 le reti complessive, 99 solo col Barça, mentre sono arrivate già a 40 le reti complessive in questa stagione.