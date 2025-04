video suggerito

Raphinha come Tomasson, folle tocco sulla linea di porta: rischia di far annullare il gol del Barcellona Raphinha si è preso la paternità del vantaggio del Barcellona sul Borussia Dortmund rischiando la clamorosa beffa di farsi annullare la rete per fuorigioco. In un episodio che ha richiamato da vicino un altro: quando Tomasson rubò il gol a Pippo Inzaghi in un Milan-Ajax del 2003.

A cura di Alessio Pediglieri

Raphinha ha rischiato di farla grossa nel primo tempo di Barcellona-Borussia Dortmund quando, i catalani si sono portati in vantaggio nella gara d'andata dei quarti di Champions League. Il brasiliano ha toccato il pallone che sarebbe comunque finito in porta, proprio sulla linea. In preda al furore agonistico del momento all'istinto dell'attaccante si è avventato sulla palla scattando però in posizione dubbia, rischiando di fare annullare il vantaggio del Barça in modo clamoroso. Alla fine è stato necessario un lunghissimo check del direttore di gara con il VAR che ha dovuto controllare la posizione di fuorigioco. Tutto regolare, e alla mente è tornato quando nel 2003 Tomasson compì lo stesso gesto nei confronti dell'allora compagno di squadra al Milan, SuperPippo Inzaghi.

Sugli sviluppi di un calcio piazzato, dalla sinistra dell'area di rigore dei tedeschi, Cubarsi ha calciato verso la porta del Borussia e la palla stava per finire dentro, superando Kobel con un diagonale sul palo più lontano. Il portiere del Dortmund ha potuto solo sfiorare il tiro sul quale però si è avventato proprio Raphinha, appostato sul secondo palo ma in posizione dubbia. Il brasiliano si è allungato quanto è bastato, toccando il pallone poco prima che varcasse completamente la linea di porta. Dopo il check del VAR è stato lui a prendersi la paternità del goal, trasformando il tiro di Cubarsi in un perfetto assist.

La gioia è esplosa in campo e sugli spalti per il vantaggio del Barça ma soprattutto per lo sventato pericolo, per quella che sarebbe diventata una clamorosa beffa e che ha ricordato a molti un altro episodio molto simile che qualche anno fa accadde al Milan con una scivolata identica da parte dell'allora attaccante rossonero John Dahl Tomasson che faceva reparto con Filippo Inzaghi: durante un Milan-Ajax del 2003, sempre di Champions League, il bomber danese rubò letteralmente a SuperPippo il goal del decisivo 3-2 toccando proprio sulla linea di porta.