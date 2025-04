video suggerito

Tonali segna un gol pazzesco, il Newcastle ai suoi piedi: in Inghilterra si chiedono se voleva farlo

A cura di Paolo Fiorenza

Il Newcastle ai piedi Sandro Tonali, pilastro insostituibile della squadra mirabilmente allenata da Eddie Howe: è il 74′ del match di Premier League contro il Brentford – in quel momento sul risultato di 1-1 – quando il 24enne centrocampista della nazionale azzurra fa saltare il St. James' Park come un tappo di champagne, segnando un gol pazzesco. Tonali si invola sulla destra e poco prima della linea di fondo scaglia il pallone – da posizione angolatissima – direttamente sotto la traversa della porta difesa dall'olandese Flekken, che resta sorpreso e finisce anche lui goffamente in rete.

Il gol pazzesco di Tonali in Newcastle-Brentford

In Inghilterra media e tifosi sui social si chiedono se la rete di Tonali sia voluta, oppure se l'ex milanista abbia voluto crossare e il pallone, magari anche deviato da Lewis-Potter, abbia assunto quella traiettoria incredibile, infilandosi come un missile nella porta del Brentford. Fatto sta che la sassata del calciatore di Lodi è un colpo da tre punti, visto che la partita poi è finita col risultato di 2-1.

A fare chiarezza sulla dinamica del gol ci ha pensato lo stesso Tonali nel dopo partita: "Sinceramente è stato 70% cross e 30% tiro. È stato difficile per il portiere e anche per me. Anche un po' di fortuna. Sono felice per la coppa per questi tifosi, perché se lo meritano. Ogni partita abbiamo 52mila persone allo stadio e questo è incredibile per il calcio. Sono così felice di giocare ogni partita in questo stadio e con questi tifosi è incredibile".

Per il Newcastle di Howe è un momento d'oro, le ‘Gazze' hanno appena vinto il loro primo trofeo da 70 anni a questa parte, battendo clamorosamente il Liverpool nella finale di Coppa di Lega. La vittoria sul Brentford è la seconda di fila in Premier e porta i bianconeri al quinto posto in classifica, a quota 50, solo un punto dietro il Manchester City.

Alla sua seconda stagione Oltremanica, con la prima ridotta al minimo per la squalifica di 10 mesi per il caso scommesse, Tonali si sta affermando come uno dei migliori centrocampisti della Premier: il suo ruolino stagionale di 4 gol e 2 assist in 36 presenze complessive dice solo una piccola parte della sua presenza dominante nel cuore del Newcastle. Una crescita esponenziale che fa anche il bene dell'Italia di Luciano Spalletti.