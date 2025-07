Fabregas spiega il calcio ai ragazzini facendo vedere un gol: “Per farlo ci sono voluti 6 mesi”

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cesc Fabregas e il Como sono stati l'autentica sorpresa dell'ultimo campionato di Serie A. Una neopromossa capace di mostrare un bel calcio abbinato ai risultati. Il progetto della squadra lombarda ha subito colpito il tecnico spagnolo che al suo primo anno in massima serie è stato corteggiato dal Bayer Leverkusen e dalla Roma pronte a fare follie per lui. Ma il Como l'ha convinto a restare forte di un progetto serio e ambizioso che parte dalle basi. Precisamente dall'essenza del calcio che non vuol dire solo giocare bene per andare a fare gol e raggiungere risultati, ma capire che dietro quell'azione che porta la squadra al gol c'è ben altro.

Fabregas sottolinea l'importanza di fare gruppo, di essere uniti, di andare tutti nella stessa direzione. In questo modo 11 giocatori in campo diventano una sola persona: una squadra. L'allenatore del Como ne ha parlato all'Elite Summer Camp organizzato dal club lombardo. Una sorta di campo estivo dedicato proprio al gioco del calcio con professionisti come Fabregas a tenere lezioni ben precise. L'allenatore del Como, per rendere l'idea del suo discorso mostra ai ragazzini presenti un'immagine, quella del gol messo a segno dalla sua squadra contro l'Empoli, e spiega: "Ci sono voluti 6 mesi".

Fabregas fa però prima una premessa: "Siete in una fase della vostra carriera estremamente importante perché vi state formando e in questo periodo, come diceva Wenger, tra i 14 e i 18 anni è il momento in cui la qualità esce fuori" ha spiegato l'allenatore del Como che ha poi passato la parola al suo tattico il quale, con il supporto di una lavagnetta, ha mostrato ai ragazzini presenti un'idea di calcio ben precisa: "Alcuni di voi lo chiamano “semispazio” ma in realtà è la zona che si trova sulla linea dell’area di rigore e l’obiettivo è arrivarci palla al piede".

La zona di campo indicata durante la lezione.

Le parole di Fabregas ai ragazzini presenti a lezione

A questo punto interviene Fabregas che mostra in video ciò che aveva appena spiegato il suo collaboratore facendo vedere il video del primo gol del Como contro l'Empoli nel corso dell'ultimo campionato: "Questo gol che vedere mi ha reso felicissimo, sapete perché? Perché lo avevamo provato all’infinito dopo sei mesi di lavoro – spiega Fabregas -. Non è che allenandoti 25 minuti pensi che si possa riuscire a metterlo in pratica facilmente, no, serve l’intesa con i compagni, il rapporto che hai con loro, i dettagli, il timing, la qualità, ci sono moltissimi fattori". E conclude: "Alla fine è questo che ti regala l'1-0 e la chance dei tre punti".

0 CONDIVISIONI condividi chiudi