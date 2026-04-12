La nostalgia del calcio italiano e la ‘Jornada Retro’ della Liga: due modi di vedere il passato e il futuro

Esiste un confine sottile, quasi invisibile, che separa il ricordo dalla zavorra. Nel calcio italiano, quel confine lo abbiamo superato da tempo, trasformando la memoria in una forma di resistenza passiva. Mentre il resto del mondo corre verso il futuro, noi ci siamo seduti sul bordo del campo a sfogliare l'album delle figurine Panini degli anni '80 e '90, convinti che la polvere sui vecchi scarpini sia più nobile del carbonio di quelli moderni.

La nostalgia italiana è un sentimento reazionario. Ho usato un termine forte perché si tratta del continuo lamento del "calcio di una volta" usato come clava per colpire ogni innovazione tattica e ogni cambio di paradigma che negli altri paesi trova ampio campo mentre da noi ci trinceriamo dietro le solite frasi ‘si è sempre fatto così', ‘la nostra storia dice altro'. È una nostalgia che non costruisce, ma esclude: ci rifugiamo nel passato perché il presente ci fa sentire inadeguati e il futuro preferiamo non guardarlo.

La ‘Jornada Retro' della Liga e lo sguardo al futuro

Dall’altra parte del Mediterraneo, la Liga spagnola ha dato una lezione magistrale di come si gestisce l'eredità culturale sia a livello sportivo che di comunicazione. La ‘Jornada Retro' organizzata per questo turno di campionato (tra il 10 e il 13 aprile 2026) non è solo un'operazione per cuori malinconici, ma un formidabile esercizio di marketing identitario.

Trentotto club su quarantadue che indossano divise vintage prodotte da unico sponsor tecnico, arbitri che tornano al nero classico, grafiche televisive che rievocano l'estetica a 8-bit: non è un funerale della modernità, è la sua celebrazione. La Spagna ha capito che il passato non è un rifugio sicuro come accade da noi, ma un asset. Guardare al passato, sfruttarlo, e ma con sguardo sempre al futuro.

D'altronde, i risultato degli ultimi 15 anni tra squadre di club e nazionali non mentono. Possiamo parlare delle generazioni di calciatori, della differenza di basi economiche e di investimenti ma un dato è sotto gli occhi di tutti: mentre noi da oltre dieci anni ci rifugiamo nel passato solo per guardarci allo specchio, loro hanno ridotto il gap e ci hanno superati in tutto. La Liga per anni è stata il migliori torneo europeo e ora è seconda solo alla Premier League.

Il contribuito di Messi e Cristiano Ronaldo è stato certamente enorme, così come la presenza di due big come Real Madrid e Barcellona; ma in mezzo ci sono state tantissime altre cose come l'Atletico Madrid di Simeone, il Siviglia di Unai Emery e il Villarreal a cui bisogna aggiungere i trionfi delle nazionali di tutte le categorie, dalla Roja alle varie Under. Un movimento che è stato in grado di alzare sempre più l'asticella e di essere competitivo sotto tutti i punti di vista.

La nostalgia senza fine del calcio italiano

In Italia si guarda sempre al passato per ricordarci quando eravamo ‘i migliori di tutti' ma negli ultimi anni non abbiamo fatto nulla per ritornare a quei fasti, anzi. E si può dire lo stesso anche dal punto di vista della comunicazione, del giornalismo e del marketing. Nessuno escluso. È la differenza tra il ‘modernariato', prendere un oggetto d'epoca e dargli una funzione nuova e moderna, e il ‘rimpianto', tenere quell'oggetto in una teca piangendo perché non lo fanno più così.

La Jornada Retro dimostra che si può essere all'avanguardia anche guardando all'indietro. È una "nostalgia organica": si recuperano i colori, i loghi e i font del passato per dare profondità al brand attuale. Non si invoca il ritorno del libero per distruggere la costruzione dal basso; si indossa la maglia di quando c'era il libero per vendere meglio il prodotto a chi oggi guarda le partite su uno smartphone.

Italia e Spagna, due modi di vedere il passato e il futuro del calcio

Il calcio italiano deve decidere cosa vuole fare da grande. Può continuare a usare la nostalgia come una coperta di Linus, un nascondiglio sicuro per evitare di affrontare il declino strutturale e la perdita di appeal internazionale. Oppure può imparare dalla Spagna a trasformare la propria storia in una piattaforma di lancio.

La bellezza del calcio risiede nella sua continuità, ma se il passato diventa un’ossessione che impedisce di vedere il presente, allora non è più cultura: è zavorra. La Liga ci sta dicendo che è possibile indossare il passato per correre verso il futuro. Noi, per ora, siamo ancora negli spogliatoi a cercare di allacciare dei vecchi lacci che continuano a spezzarsi tra le dita.