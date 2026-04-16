Sebastien Tambouret, ex tecnico del Rennes, squalificato per 6 mesi: “Atteggiamento intimidatorio”

Dopo una breve parentesi sulla panchina della prima squadra, Sebastien Tambouret è tornato ad allenare la squadra riserve del Rennes ma ha ricevuto una pesantissima squalifica, di sei mesi per “comportamento intimidatorio” nei confronti dell’arbitro al termine della partita di National 3 contro l’Ergué-Gabéric.

Sebastien Tambouret non potrà mettere più piede su un campo da calcio per i prossimi sei mesi se dopo i primi tre no entrerà in gioco la condizionale in base al suo comportamento. Questo è stato il durissimo responso da parte della commissione disciplinare della Federazione calcistica francese (FFF) in seguito agli eventi verificatisi al termine della partita di National 3 del Rennes contro l'Ergué-Gabéric, finita 1-1, del 14 marzo. Il tecnico aveva infatti inveito ripetutamente contro il direttore di gara che aveva messo tutto a referto indicando un chiaro "atteggiamento intimidatorio".

Sebastien Tambouret: dalla prima alla seconda squadra del Rennes, alla squalifica

Sebastien Tambouret aveva vissuto il suo periodo di massima gloria quando aveva ricoperto ad interim il ruolo di allenatore della prima squadra del Rennes, lo scorso febbraio, guidandola a una vittoria per 3-1 contro il PSG al Roazhon Park. Per poi ritornare a seguire la seconda, di cui è ancora l'attuale tecnico. Ma dove sarà impossibilitato a svolgere il proprio ruolo per la pesantissima squalifica cui è incorso, sollevando forte indignazione da parte della proprietà del club che ha evidenziato l'immacolata carriera di Tambouret mai espulso prima di sabato 14 aprile.

La decisione della Commissione Federale: "Colpevole di comportamento intimidatorio"

Tutto è nato dal referto arbitrale di fine gara: Tambouret si è rivolto all'arbitro insultandolo verbalmente, lamentandosi di mancati interventi disciplinari nei confronti dei propri giocatori: "Il mio portiere è stato colpito tre volte", ha sbottato, prima di venire espulso. "(Tambouret ) si è reso colpevole di comportamento intimidatorio nei confronti di un ufficiale al di fuori della partita", ha concluso la commissione federale, che ha visionato il referto arbitrale comminando la dura sanzione al 49enne allenatore. Che poteva essere, secondo il regolamento, ancora maggiore per arrivare fino a 9 mesi di sospensione.