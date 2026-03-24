Antonio Cassano sprezzante su Nicolò Fagioli: “Scarso, da nazionale cantanti. O può fare atletica”

Antonio Cassano è sarcastico sulla possibile convocazione di Nicolò Fagioli: “In Nazionale cantanti… è scarso, punto”.

Nicolò Fagioli è stato citato da Rino Gattuso lunedì, durante la conferenza a Coverciano in vista della semifinale del playoff mondiale che l'Italia giocherà contro l'Irlanda del Nord, come uno dei calciatori (assieme a Zaniolo, Bernardeschi e Orsolini) che "meritavano di essere qua", e tuttavia lasciati a casa, dovendo comunque fare delle scelte. Un'opinione – autorevole, visto che viene dal CT della Nazionale – non condivisa assolutamente da Antonio Cassano, che usa toni sprezzanti quando gli si chiede un parere sul 25enne centrocampista della Fiorentina, pilastro inamovibile per Vanoli.

Cassano distrugge Fagioli: "È scarso, punto"

"Fagioli poteva essere convocato? In Nazionale cantanti – risponde secco Cassano ai microfoni di ‘Firenze Viola' – Fagioli come fa ad andare in Nazionale? In base a cosa?".

"In base alla condizione", gli si dice. "La condizione… se sta bene fisicamente può fare atletica leggera – ribatte il barese – Servono i giocatori. Fagioli è scarso. Se per voi è buono, è un problema vostro. Il talento? Ce l'avevo io, oppure ce l'aveva Rui Costa. È scarso. Punto".

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Migliore il giudizio di Cassano su Moise Kean, che invece è nell'elenco dei convocati di Gattuso per il playoff e sarà titolare al fianco di Retegui nel 3-5-2 azzurro contro l'Irlanda del Nord: "Lui è uno che fa gol. Se viene servito e sta in fiducia può fare gol, può fare 15, 16, anche 20 gol, li può fare. Però goleador è una roba, giocatore di calcio è un'altra roba. Lui però poteva e doveva fare di più, ha avuto un po' di problematiche fisiche".

Quanto a Albert Gudmundsson, Cassano lo liquida così: "Ha la maglia numero 10? La tiene soltanto e basta. Ha il numero…".

Per Fantantonio, la Fiorentina "doveva stare sesta o settima in classifica, invece ha fatto un campionato indegno". Intanto, grazie al pareggio di domenica contro l'Inter, la squadra di Vanoli arriva alla sosta con un po' di respiro, avendo due punti di vantaggio su Cremonese e Lecce terzultime.