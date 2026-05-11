Luca Zingaretti tagga Sky: “Ma si può fare la moviola della Roma con tre laziali? Si vede che je rode”

Il calcio di rigore concesso al 101° minuto ha permesso alla Roma di vincere a Parma (2-3) e conquistare una vittoria pesante nella corsa per un posto in Champions. L'episodio chiave rivelatosi decisivo fa riferimento al contatto tra Britschgi e Rensch: l'arbitro, Chiffi, non aveva giudicato quel contrasto punibile ma ha cambiato valutazione dopo essere stato richiamato alla on-field-review dal VAR. Quel frangente ha generato polemiche, dando vita a un botta e risposta in tv tra l'allenatore degli emiliani, Carlos Cuesta ("tutti avete visto le immagini…") e quello dei capitolini, Gian Piero Gasperini, che ha dato ragione (ironicamente) all'avversario certo che la moviola avesse mostrato proprio l'intervento scorretto dell'avversario.

Nello studio di Sky l'argomento è stato affrontato da Paolo Di Canio, Luca Marchegiani e Stefano De Grandis considerati opinionisti di parte e tifosi della Lazio. Il giudizio negativo sull'assegnazione del penalty ha scatenato la parte romanista, anche in virtù del derby che si disputerà domenica prossima. A intervenire tra i tifosi giallorossi ce n'è stato uno in particolare, l'attore Luca Zingaretti (le cui repliche de Il Commissario Montalbano sono tuttora trasmesse e seguite sulla Rai). "Siete i più bravi ma fate i seri! Si vede che gli rode…", le parole condivise in una storia pubblicata su Instagram a corredo della foto dello studio di Sky Sport. Perché questo sfogo? Non è esploso, ma ha fatto solo una battuta sul fatto che a esprimersi sull'azione da rigore fossero tre volti della trasmissione di fede biancoceleste.

La discussione nello studio di Sky, Di Canio: "Non è per niente rigore"

Paolo Di Canio ha espresso in maniera sarcastica tutta la propria perplessità sul calcio di rigore assegnato nel recupero alla Roma. "Non sono sicuro se non è rigore o non è per niente rigore. Richiamare al VAR mi sembra esagerato, a parti inverse avrebbero protestato – le parole dell'ex calciatore della Lazio -. Non è una simulazione, però abbiamo detto più volte che ci provano, soprattutto in momenti disperati. Mi attacco io all'avversario, lascia le mani e magari l'arbitro ci cade. In epoca moderna l'avrei fatto anche io. Per me l'uno tira il collo all'altro, è fallo a favore del Parma". Luca Marchegiani (ex portiere della Lazio) e Stefano De Grandis la pensano allo stesso modo e, in buona sostanza, sono concordi nell'ammettere che "non è rigore e il VAR non doveva intervenire".

La reazione di Luca Zingaretti: "Un rigore per la Roma commentato da 3 laziali"

La reazione di Luca Zingaretti è stata spontanea. L'attore ascolta il dibattito in tv poi, di getto, scrive su Instagram le sensazioni provate in quel momento. Nella storia mette il tag a Sky Sport e dice come la pensa: "Siete i più bravi di tutti, però fate i seri! Si può far commentare un rigore per la Roma a tre tifosi della Lazio che si vede che gli rode? Secondo voi dicono che era rigore?".