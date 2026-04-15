È morto José Emilio Santamaría: fu CT della Spagna ai Mondiali 1982 e vinse 4 Champions col Real Madrid

Il mondo del calcio piange José Emilio Santamaría, storica figura del calcio spagnolo. Vestì la maglia del Real Madrid tra il 1957 e il 1966 vincendo 4 Coppe dei Campioni, 6 Liga, una Intercontinentale e una Copa del Rey. Fu il muro difensivo che permise ai Blancos di esaltarsi con Di Stéfano, Puskás e Gento senza preoccuparsi di incassare gol. Da allenatore, iniziò nelle giovanili del Real fino ad arrivare CT della Spagna al Mundial ’82, vinto dall’Italia di Bearzot.

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa a 96 anni di José Emilio Santamaría, storica figura che legò la sua carriera da giocatore e da allenatore soprattutto alla Spagna. Di cui fu anche Commissario Tecnico nei Mondiali 1982, vinti dall'Italia di Bearzot e ospitati in casa. Ma la sua leggenda è legata anche alla presenza nel Real Madrid degli anni 60 con cui conquistò ben 4 Coppe dei Campioni, prendendosi anche il soprannome di "the Wall", per le sue qualità di difensore roccioso e fisicamente insuperabile.

José Emilio "The Wall" Santamaría ebbe l'ingrato compito, espresso ai massimi livelli, di rendere lo straordinario Real Madrid di Miguel Muñoz una fortezza anche sul fronte difensivo. Cresciuto calcisticamente in patria, a Montevideo in Uruguay, Santamaría sbarcò ben presto in Spagna dove trascorse tutta la sua carriera sportiva, conquistando ripetutamente la Liga e le vette del calcio europeo. Arrivò ai Blancos nel 1957 e subito nella prima stagione vinse campionato e Coppa dei Campioni, iniziando dal gioco rigoroso e tattico di Carniglia a quello più espressivo e funambolico di Muñoz.

Santamaría, il "muro" che permise al Real Madrid di vincere 4 Coppe dei Campioni

Proprio nel Real "yè-yè" degli anni 60 che imperversava in Europa, con le stelle di Di Stéfano, Puskás e Gento che incantavano il mondo con gol e giocate spettacolari, proprio Santamaría era il titolare inamovibile della retroguardia madridista, colui che con le buone o (più spesso) con le cattive ergeva il muro difensivo. Non era il capitano ufficiale ma nello spogliatoio era lui il leader silenzioso e carismatico del gruppo. Durante tutto questo periodo vinse quattro Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, sei titoli della Liga spagnola e una Coppa del Re, totalizzando 337 presenze complessive con il Real Madrid. Partecipando a tutte le finali, tra cui quella mitica del 1960 contro l'Eintracht Francoforte, finita a suon di gol, 7-3, con Santamaría assoluto protagonista difensivo.

Santamaría e la carriera da allenatore: guidò le Furie Rosse ai Mondiali '82

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Santamaría non ha mai staccato la spina dal pallone, iniziando l'avventura da allenatore. Iniziò da dove aveva smesso, dalle giovanili del Real Madrid, fino a diventare prima CT della Nazionale olimpica spagnola alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968 e a quelle di Mosca del 1980, poi Commissario Tecnico della prima squadra. Santamaría nel 1982 guidò le Furie Rosse ai Mondiali ospitati in casa e vinti dall'Italia di Bearzot, senza avere molta fortuna.