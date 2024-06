video suggerito

Mbappé si unisce all'appello di Thuram per le elezioni in Francia: "Votiamo contro gli estremisti" Dal ritiro della Francia anche Mbappé ha voluto dire la sua sul voto in Francia: "Voglio essere orgoglioso di indossare questa maglia, non voglio rappresentare un Paese che non rappresenta i miei valori".

A cura di Ada Cotugno

Anche Kilyan Mbappé si unisce al coro di Marcus Thuram: l'attaccante francese aveva lanciato un appello accorato invitando le persone al voto in Francia e parlando per la prima volta della delicata situazione politica del Paese. Una scena insolita, dove il calcio si intreccia con le vicende della società, ripresa anche oggi dall'uomo simbolo di questa nazionale.

La nuova stella del Real Madrid ha deciso di non tirarsi indietro e di analizzare ciò che che sta accadendo in Francia negli ultimi giorni. Il prossimo 7 luglio i francesi si recheranno alle urne per le elezioni legislative anticipate dalla decisione di Macron che ha sciolto l'assemblea nazionale dopo la vittoria alle Europee di "Rassemblement National" (RN), il partito di estrema destra guidato da Marine Le Pen e Jordan Bardella.

Le parole di Mbappé

L'attaccante si è schierato contro l'estrema destra francese, riprendendo le parole del suo compagno di nazionale nell'ultima conferenza stampa: "Marcus ed io condividiamo gli stessi valori. Lui ha espresso la sua opinione e io sono dalla sua parte. Siamo in un momento cruciale per il nostro Paese. Bisogna sistemare le cose e avere il senso delle priorità".

A molti sembra strano che un calciatore prenda una posizione politica così netta, oltretutto a pochi giorni dall'esordio all'Europeo. Ma Mbappé ha voluto spiegare le motivazioni che hanno spinto lui e Thuram a esporsi così tanto: "Prima di tutto siamo cittadini e non dobbiamo essere disconnessi dalla realtà del nostro Paese. Voglio rivolgermi a tutte le persone e alle giovani generazioni: possiamo vedere chiaramente come gli estremisti siano alle porte del potere"

L'appello al voto di Thuram e Mbappé

E così i due calciatori della Francia si fanno portavoce di una battaglia politica, lanciando un appello soprattutto ai tifosi più giovani affinché esercitino il diritto di voto: "Invito la gente a votare. Questo è un momento molto importante nella storia della Francia. Spero che la mia voce arrivi il più possibile. Dobbiamo identificarci con i valori della tolleranza, del rispetto, della diversità. Ogni voce conta. Chiedo di votare contro gli estremisti che vogliono dividere il Paese. Voglio essere orgoglioso di indossare questa maglia, non voglio rappresentare un Paese che non rappresenta i miei valori".