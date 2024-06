video suggerito

Chi è Giuseppe Pompilio, il braccio destro di Giuntoli che la Juventus ha strappato al Napoli La Juventus annuncia ufficialmente l'arrivo di Giuseppe Pompilio. Si tratta del braccio destro di Cristiano Giuntoli nelle trattative di mercato. Una figura fondamentale che dopo aver onorato il suo ultimo anno di contratto col Napoli, ora inizia la sua nuova esperienza in bianconero.

A cura di Fabrizio Rinelli

Giuseppe Pompilio approda ufficialmente alla Juventus. Lo ha reso noto il club bianconero attraverso un comunicato dando così il via al suo nuovo percorso alla Vecchia Signora. Si tratta di una figura fondamentale per il lavoro di Cristiano Giuntoli tant'è che è considerato il suo braccio destro sin dai tempi del Carpi. Una figura che è mancata tantissimo al direttore sportivo bianconero nella sua prima stagione alla Juventus dopo l'addio al Napoli. Il presidente De Laurentiis infatti, aveva insistito tanto per la permanenza di Pompilio nel club partenopeo.

Giuseppe Pompilio da sinistra con al fianco Cristiano Giuntoli al Napoli.

Pompilio ha rispettato il suo ultimo anno di contratto col Napoli prima di accettare la Juve

Pompilio è stato da sempre l'autentico braccio operativo delle gestione sportiva di Giuntoli, specie durante tutto il periodo trascorso insieme al Napoli. E così dopo aver rispettato il suo ultimo anno di contratto all'ombra del Vesuvio, Pompilio si è potuto ora aggregare ufficialmente alla Vecchia Signora e iniziare un nuovo percorso professionale. Con Giovanni Manna finito proprio al Napoli nel ruolo di direttore sportivo, la Juventus ha così ricomposto il tandem dirigenziale che ha fatto le fortune degli azzurri negli ultimi anni consentendo a Giuntoli di poter lavorare con il supporto del suo più stretto collaboratore.

Chi è Giuseppe Pompilio: dal Napoli alla Juventus con Giuntoli

"La Juventus dà il benvenuto a Giuseppe Pompilio, che lavorerà a stretto contatto con Cristiano Giuntoli". Con questa nota dunque il club bianconero ha dato ufficialmente il via al suo percorso alla Vecchia Signora. Chiusa la parentesi Napoli, società con cui ha concluso anche l'ultima stagione, Pompilio si appresta a dare il suo contributo per accelerare le trattative facilitando il lavoro dello stesso Giuntoli. Pompilio di fatto si è sempre occupato di contratti e di tutto ciò che riguarda la burocrazia che è parte integrante delle trattative di mercato.

Il capolavoro Carpi primi degli anni vincenti con gli azzurri

Una figura fondamentale dunque per il direttore sportivo bianconero. Pompilio, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza all'Università di Urbino, prosegue il suo percorso nel mondo del calcio iniziando a lavorare nell'Alma Juventus Fano. Il club marchigiano, anche grazie alle sue intenzioni, torna tra i professionisti. La successiva tappa è il Carpi dove compie un autentico capolavoro proprio con Giuntoli contribuendo alla storica promozione in Serie A del club. Un lavoro apprezzato dallo stesso Giuntoli che lo porta con sé al Napoli e ora alla Juventus.