video suggerito

Cosa cambia alla Juventus dopo l’addio di Manna: dal Napoli arriva il fedelissimo di Giuntoli La nuova Juventus di Cristiano Giuntoli prende forma dopo l’approdo di Giovanni Manna al Napoli. Nell’organigramma bianconero entreranno 2-3 figure tra cui la storica spalla destra di Giuntoli al suo fianco dal Carpi ai partenopei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Juventus è pronta a salutare Giovanni Manna che è stato scelto dal Napoli di Aurelio De Laurentiis come nuovo ds. L'accordo tra le parti è stato raggiunto e in attesa della firma il club bianconero si sarebbe già mosso per riorganizzare il proprio organigramma proprio a fronte dell'addio a Manna. Secondo Sky al fianco di Cristiano Giuntoli ci saranno altri due nuovi collaboratori. L'obiettivo è sicuramente quello di proseguire il lavoro perfetto portato avanti da Manna col progetto Next Gen che ha visto l'esplosione di tanti talenti scovati sul mercato e poi valorizzati.

Ma soprattutto di coadiuvare lo stesso Giuntoli a dare il via a un nuovo progetto a prescindere dalla guida tecnica con o senza Massimiliano Allegri. Ebbene, con Giuntoli dovrebbero lavorare alla Juventus a partire dalla prossima stagione Stefano Stefanelli, dirigente del Pisa, insieme a Giuseppe Pompilio del Napoli, che farà il tragitto inverso rispetto a Manna dato il suo contratto con la società partenopea in scadenza a giugno. Nel ruolo di capo scout invece, il nome in cima alla lista è quello di Matteo Scala, attualmente sotto contratto col Genoa.

Stefano Stefanelli, ds del Pisa.

Pompilio è lo storico braccio destro di Giuntoli sin dai tempi del Carpi. Una figura importante per il ds della Juventus che porterà con sé una persona che già conosce il suo modo di lavorare. Pompilio non ha seguito subito Giuntoli alla Juventus dopo la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli ma ha voluto rispettare il suo contratto con gli azzurri lasciandolo scadere naturalmente tra un paio di mesi. Il 49enne nativo di Cosenza è una figura molto apprezzata da De Laurentiis come figura importante nello scouting azzurro.

Un nome importante per la Juventus e per Giuntoli che in questo modo potrà cercare di dare un seguito al suo lavoro sperando di ottenere in bianconero gli stessi risultati ottenuti al Napoli in termini di successi (l'ultimo Scudetto ndr) e di scoperta di giocatori giovani da valorizzare poi al meglio sul mercato. Un segnale importante di come la Juventus abbia voluto dare una sterzata importante al suo progetto tecnico-societario.