Chi è Giovanni Manna, il dirigente della Juve che De Laurentiis ha scelto come nuovo ds al Napoli De Laurentiis ha scelto Giovanni Manna della Juventus come nuovo direttore sportivo del Napoli: chi è il dirigente bianconero che DeLa vuole in azzurro dopo Meluso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

È Giovanni Manna l'uomo scelto da Aurelio De Laurentiis per la rifondazione tecnica del Napoli. Il dirigente della Juventus è il primo collaboratore di Cristiano Giuntoli in bianconero, è l'anima e il cervello della Next Gen e nell'ultima stagione ha ricoperto il ruolo di Head of First Team al fianco del nuovo direttore tecnico. Potrebbe essere lui il nuovo direttore sportivo del Napoli dopo Mauro Meluso.

Il presidente del club partenopeo sarebbe pronto ad affidare a lui la direzione dell'area tecnico-sportiva azzurra per la prossima stagione dandogli ampio margine di movimento su mercato, giovani e squadra: i contatti tra le parti ci sarebbero stati nelle scorse settimane e Manna ha preso atto dell'interesse serio ma deve ovviamente valutare la sua posizione con la Juventus e il suo responsabile, Giuntoli.

Chi è Giovanni Manna, nuovo direttore sportivo del Napoli dopo Meluso

Giovanni Manna è un classe 1988 nato a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, ed è entrato a far parte della Juventus nel luglio del 2019 come responsabile della Primavera. Prima di arrivare nel club bianconero ha mosso i primi passi come Club Manager a Forlì nella stagione 2013/2014 e poi è andato in Svizzera per ricoprire il ruolo di team manager col Chiasso prima di diventare direttore sportivo a Lugano.

Nell'estate del 2019 approda alla Juventus e dopo aver iniziato come responsabile della primavera, lavorando a stretto contatto con Fabio Paratici e Federico Cherubini, è stato promosso come manager della Juventus U23.

L'esperienza di Manna dalla Juve Next-Gen alla prima squadra

Il lavoro di Giovanni Manna è stato molto apprezzato perché sotto la sua gestione sono stati valorizzati diversi giocatori e alcuni hanno fatto il famoso "salto" in prima squadra come Fagioli, Miretti, Iling Jr. e Soulè, ma anche Barrenechea e Barbieri, che Massimiliano Allegri ha fatto esordire anche in competizioni ufficiali. Alcuni sono ancora nella rosa bianconera e altri sono in prestito ma questo fa capire come Manna abbia un buon rapporto di collaborazione con tutto il comparto tecnico, dagli altri dirigenti agli allenatori.