video suggerito

De Laurentiis zittisce un tifoso: “Di calcio capisci poco”. Gli aveva chiesto un giocatore Un tifoso del Napoli ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis di prendere Mario Hermoso, il presidente azzurro lo ha zittito seccamente: “Di calcio capisci poco”. Ma la frase non significa che il difensore spagnolo non arriverà: De Laurentiis ha voluto sottolineare la propria ‘competenza’ calcistica… Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Prosegue a tambur battente la prima fase del ritiro prestagionale del Napoli, scandito in quel di Dimaro in Trentino dai carichi di lavoro pesantissimi imposti dal nuovo allenatore Antonio Conte e dal suo nutrito staff. La battuta di Politano di qualche giorno fa circa la preparazione "non fatta" l'anno scorso, con evidente riferimento al poco lavoro svolto con l'allora tecnico Rudi Garcia, spiega bene quanto stiano faticando gli azzurri con Conte. Ad assistere agli allenamenti a Dimaro c'è anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che oggi ha zittito seccamente un tifoso che gli aveva chiesto di acquistare un calciatore: "Vedo che di calcio capisci molto poco", gli ha detto.

De Laurentiis ad un tifoso del Napoli che gli aveva chiesto Hermoso: "Di calcio capisci poco"

Dopo l'orribile stagione appena passata, che sembra aver ricoperto di strati di polvere secolari lo Scudetto dell'anno precedente, anche per De Laurentiis è il momento di rialzare la testa e prendersi qualche applauso da parte dei tifosi presenti nel ritiro trentino. Stamattina il numero uno azzurro si è concesso a qualche autografo e ha piazzato la battuta – come si sente nel video di Spazio Napoli – ad uno dei presenti che gli aveva chiesto: "Presidente, prendi Hermoso".

Quel "di calcio capisci poco" può significare diverse cose, a cominciare dall'interpretazione più banale di netta chiusura all'arrivo a parametro zero del 29enne difensore appena svincolatosi dall'Atletico Madrid, di cui nelle ultime stagioni è stato un pilastro, titolarissimo per Simeone. Mario Hermoso è inseguito da parecchi club per la sua ovvia convenienza, visto che bisogna solo corrispondergli l'ingaggio senza sborsare un euro per il cartellino. Ci hanno fatto un pensiero in Italia anche le milanesi, ma radiomercato dà ancora il Napoli in prima fila.

Cosa significa la frase De Laurentiis: Hermoso può ancora arrivare

Il punto fondamentale su cui ruota l'intera vicenda – dal punto di vista del Napoli – è che non può prendere Hermoso se prima non riesce a fare spazio nel reparto difensivo, cedendo qualcuno dei calciatori che sono in ritiro a Dimaro. La frase da ‘competente di calcio' di De Laurentiis probabilmente va ancora oltre e allude alle caratteristiche tecniche del giocatore spagnolo, che è mancino e andrebbe ad occupare il ruolo di ‘braccetto' sinistro nella retroguardia a tre del Napoli di Conte.

Mario Hermoso in maglia Atletico Madrid: ci ha giocato 5 anni, vincendo una Liga

La rosa azzurra non solo infatti annovera tanti elementi da un punto di vista numerico, ma anche con caratteristiche simili a quelle di Hermoso: altri mancini e possibili terzi a sinistra come Juan Jesus, Natan e Olivera, senza contare che anche il nuovo arrivato Buongiorno è di piede sinistro. Dunque la frase di De Laurentiis può significare che "capisce poco di calcio" chi gli chiede di prendere un giocatore in un ruolo già abbondantemente coperto. Almeno finché il Napoli non riuscirà a cedere gli esuberi in difesa: Juan Jesus, Natan ed anche Ostigard.