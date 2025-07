Felipe Melo manda un video a De Laurentiis, appello disperato per Osimhen: “Per favore”

Ci pensa Felipe Melo a fare un appello a De Laurentiis per far sbloccare la trattativa che porterebbe Osimhen al Galatasaray: lancia un appello sui social rivolto al presidente del Napoli.

Victor Osimhen al Galatasaray è diventato un tormentone dell'estate che rischia di trascinarsi a lungo. I turchi non hanno ancora dato al Napoli le garanzie richieste per concludere l'operazione che al momento resta bloccata, in attesa di sviluppi. Ma Felipe Melo con un appello accorato ad Aurelio De Laurentiis sta cercando di far accelerare la trattativa alla ricerca di un accordo, quasi supplicando il presidente dei partenopei di lasciar partire l'attaccante.

Il brasiliano ha giocato in Turchia diversi anni e adesso è un grande sostenitore del club, tanto che aveva cercato di convincere anche Calhanoglu a trasferirsi. Adesso però con Osimhen la faccenda si fa seria e con il suo video pubblicato sulle storie Instagram spera di dare una spallata decisiva a questo trasferimento che sembrava ormai cosa fatta ma si è bloccato sul più bello.

Felipe Melo fa un appello a De Laurentiis per Osimhen

La questione è lontana dall'essere risolta, per questo Felipe Melo si mette in gioco in prima persona cercando di essere la voce del Galatasaray. Il brasiliano è tornato a casa sua e dall'aeroporto ha mandato un messaggio diretto ad Aurelio De Laurentiis nel tentativo di convincerlo: "De Laurentiis perché non lasci andare Osimhen? Perché? Forza, ti prego. Osimhen vuole venire al Galatasaray. Lascia andare Osimhen". L'ex giocatore fa eco alla volontà di tutti i tifosi che lo scorso anno lo hanno acclamato quando era in prestito.

Leggi anche Musiala rompe il silenzio dopo l'infortunio per fare un appello inaspettato a favore di Donnarumma

Cosa manca per l'accordo con il Galatasaray

Per il momento però l'appello di Felipe Melo potrebbe non bastare per far smuovere il presidente del Napoli. Oggi ci saranno in corso nuovi colloqui tra le due società, con gli azzurri che cercano sempre rassicurazioni su termini di pagamento e garanzie bancarie. Il Galatasaray si è offerto di pagare i 75 milioni di euro previsti dalla clausola in tre rate, la prima da versare subito dal valore di 40 milioni e due da 17.5 milioni nei prossimi due anni.