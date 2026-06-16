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Mondiali di calcio 2026

Argentina-Algeria ad alta tensione, i tifosi si scontrano a New York: feriti e arresti a Times Square

A poche ore dall’inizio del match, che vede il debutto dei campioni in carica, i tifosi delle due squadre sono entrati in contatto. A distanza di migliaia di chilometri dall’Arrowhead Stadium di Kansas City, nel cuore di New Tork, a Times Square.
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A cura di Alessio Pediglieri
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Argentina-Algeria è in programma alle 3:00 (ore italiane) di mercoledì 17 giugno, ma la sfida è praticamente già iniziata ben prima a causa degli incidenti che si sono verificati tra le due tifoserie. Anche se a distanza di migliaia di chilometri dal match, che si giocherà a Kansas City, New York è stato teatro di una serie di tafferugli che hanno provocato diversi feriti e l'intervento della polizia che ha portato a diversi arresti. Si tratta dei primi scontri tra tifosi registrati a margine dei Mondiali 2026.

Un triste primato Argentina-Algeria già lo porterà con sé: è la gara che ha portato come dote i primi tafferugli tra tifoserie all'interno del torneo iridato che si sta svolgendo tra Stati Uniti, Canada e Messico. Il clima di assoluta allegria respirato fino a questo momento grazie ai comportamenti esemplari dei tifosi delle varie Nazionali, è stato infranto dalle intemperanze di un nutrito manipolo di tifosi delle due squadre che hanno trasformato un evento di ritrovo organizzato a New York a Times Square, in una corrida a cielo aperto.

Gli scontri, ripresi da una serie di video subito divenuti virali sui social mostrano scene di panico con persone che scappano mentre altre si spintonano e si picchiano in una delle zone più frequentate di Manhattan, anche in presenza di bambini. Gli incidenti si sono verificati durante un raduno di tifosi provenienti da diverse Nazioni, autorizzato e che si erano riuniti attorno a Times Square per prepararsi a sostenere le proprie squadre. Tra loro c'erano anche i tifosi di Argentina e Algeria che hanno acceso la miccia.

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Dalle prime ricostruzioni non è capito il motivo scatenante di tanta violenza ma ben presto il pacifico raduno è degenerato: entrambe le tifoserie hanno iniziato a lanciarsi oggetti, fino a rincorrersi e a colpirsi con bastoni insultandosi a vicenda. In alcuni video amatoriali un gruppo di tifosi algerini prendono a calci gli avversari per poi a loro volta essere assaliti dai supporter argentini che rispondono all'aggressione con pugni e spintoni. Tutto ciò ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine con la polizia di New York che ha effettuato diversi arresti mentre alcune persone hanno avuto necessità di supporto medico.

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