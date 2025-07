video suggerito

Felipe Melo fa un appello a Calhanoglu e gli trova una nuova squadra: "Vieni qui fratello" Anche Felipe Melo si è schierato dalla parte di Calhanoglu dopo quanto successo con l'Inter negli ultimi giorni: "Lo conosco da molto tempo, è una persona di grande valore e un personaggio molto importante per me"

A cura di Ada Cotugno

L'ultima esternazione di Hakan Calhanoglu ha creato un caso per l'Inter che è in rotta di collisione con il suo giocatore: il turco ha puntato il dito verso Lauraro Martinez accusandolo di non essere un vero leader dopo l'intervista rilasciata al Mondiale per Club e ora sembra a un passo dall'addio. Dalla sua parte ci sono alcuni sostenitori come Arnautovic e Marcus Thuram che hanno lasciato un like al suo post su Instagram, ma c'è qualcuno da molto lontano che ha voluto schierarsi dalla sua parte dandogli anche un'alternativa per il futuro.

Si tratta di Felipe Nero, ex nerazzurro che con il centrocampista ha un legame davvero speciale. Sul suo profilo ufficiale di X ha lasciato un messaggio proprio per Calhanoglu, definendolo una "persona di grande valore e un personaggio molto importante", ma soprattutto lanciandogli un appello per la prossima avventura: il brasiliano lo invita ad andare al Galatasaray, club che lo aveva accolto per quattro anni prima dell'approdo all'Inter.

Felipe Melo chiama Calhanoglu

Le voci di un trasferimento di Calhanoglu in Turchia sono sempre più insistenti e anche Felipe Melo ha voluto calcare la mano per spingerlo verso la nuova squadra. I rapporti del turco con i suoi compagni dell'Inter si sono rotti dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club e il mercato potrebbe portarlo verso una nuova avventura. Tra i suoi sostenitori c'è il giocatore brasiliano che sui social ha speso per lui belle parole: "La Turchia è la mia seconda patria. Sono sempre pronto a sostenere i miei fratelli turchi. Conosco Calhanoglu da molto tempo, è una persona di grande valore e un personaggio molto importante per me, un calciatore di grande qualità".

Un endorsement in piena regola seguito poi da un invito a firmare per il Galatasaray: "Da qui faccio un appello a mio fratello Calhanoglu: fratello, vieni al Galatasaray. Forza Capitano". Il destino di Calhanoglu potrebbe essere proprio in Turchia, visto che i contatti con il club sono molto fitti ed è impensabile che possa trovare una nuova quadra con l'Inter dopo quanto successo negli ultimi giorni.