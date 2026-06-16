Mbappé indossa una maglia diversa dai compagni in Francia-Senegal: la regola FIFA che pochi conoscono

Kylian Mbappé ha indossato una divisa leggermente diversa dai compagni durante l’esordio della Francia ai Mondiali 2026, attirando curiosità tra i tifosi. La differenza è legata a un riconoscimento FIFA per i suoi successi individuali nelle precedenti edizioni del torneo.

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Kylian Mbappé ha attirato l’attenzione durante l’esordio della Francia ai Mondiali 2026 contro il Senegal non solo per la prestazione in campo, ma anche per un dettaglio della sua divisa, leggermente diversa rispetto a quella dei compagni di squadra. Una differenza che ha subito generato curiosità, ma che trova spiegazione in una norma specifica della FIFA.

La Francia ha aperto il proprio percorso mondiale con una formazione ricca di stelle, schierando tra gli altri Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise e lo stesso Mbappé nel ruolo di leader offensivo. La selezione guidata da Didier Deschamps è considerata una delle principali favorite alla vittoria finale, insieme ad altre big del torneo.

Il motivo della sua divisa “diversa” è però legato a un riconoscimento individuale previsto dal regolamento FIFA: il logo speciale che indossa è riservato ai giocatori che hanno vinto la Scarpa d’Oro nell’edizione precedente del Mondiale. Il francese, infatti, aveva chiuso il torneo del 2022 come miglior marcatore con otto gol, inclusa la tripletta realizzata in finale contro l’Argentina.

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Quali altri giocatori indosseranno una divisa diversa dai loro compagni di squadra ai Mondiali?

Questo tipo di distinzione non riguarda solo Mbappé: anche altri grandi nomi del calcio mondiale indossano simboli particolari sulle maglie in base ai successi personali o di squadra. I vincitori della Scarpa d’Oro nelle edizioni passate, così come i campioni del mondo e i giocatori con numerose partecipazioni alla Coppa del Mondo, possono infatti sfoggiare patch differenti rispetto al resto dei compagni.

Tra i casi più noti figurano anche calciatori come Harry Kane e James Rodríguez, oltre a leggende del calcio internazionale come Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrić e Manuel Neuer, che portano simboli commemorativi legati ai loro record e alle loro partecipazioni al torneo.

Le nazionali, invece, indossano generalmente versioni standard delle patch, con varianti cromatiche in base ai colori delle rispettive divise. Dettagli che, pur sembrando marginali, raccontano la storia e i traguardi individuali raggiunti dai protagonisti del Mondiale.