Il Napoli blocca la trattativa con il Galatasaray per Osimhen: non c’è l’accordo, cosa succede

La trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per il trasferimento di Osimhen si è arenata perché mancano le garanzie bancarie richieste dagli azzurri per procedere con la cessione.

Victor Osimhen è vicino al ritorno al Galatasaray, questa volta a titolo definitivo dopo un anno di prestito, ma la trattativa con il Napoli si è improvvisamente arenata perché il club non ha fornito le garanzie bancarie richieste. Sembrava tutto fatto, complice anche la volontà dell'attaccante di ritornare subito in Turchia dove aveva fatto benissimo, ma manca il dettaglio decisivo per passare alla firma dei documenti e all'effettivo via libera per il trasferimento.

Il Galatasaray aveva accettato di pagare la clausola da 75 milioni di euro imposta dagli azzurri e valida solo dell'estero, ma oltre all'accordo economico manca quello relativo ai pagamenti. De Laurentiis aveva aperto i discorsi sui termini di pagamento della clausola ed era in attesa di ricevere garanzie e fideiussioni che al momento non sono ancora arrivate.

Osimhen al Galatasaray, trattativa bloccata con il Napoli

Ma cosa sta succedendo tra i due club? C'era l'accordo totale tra le società e anche con il giocatore che aveva accettato di buon grado di trasferirsi in Turchia a titolo definitivo. Il Galatasaray avrebbe pagato i 75 milioni di euro della clausola rescissoria ma il Napoli aspettava le garanzie bancarie e relative al pagamento per poter procedere con la cessione del suo giocatore. Queste garanzie però non sono ancora arrivate e per questo gli azzurri hanno momentaneamente bloccato la trattativa in attesa di ricevere quanto avevano richiesto.

I turchi avevano proposto un pagamento in 5 rate ma non hanno mai fornito garanzie, aspetto fondamentale sul quale De Laurentiis non vuole fare marcia indietro. Sono ore di grande attesa anche per lo stesso Osimhen che non sa ancora dove giocherà nella prossima stagione: se il Galatasaray non dovesse dare le garanzie richieste la trattativa potrebbe saltare del tutto, ma per adesso è soltanto bloccata.