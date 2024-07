video suggerito

De Sciglio escluso dai convocati della Juve si sfoga sui social: “Troppe inesattezze sul mio conto” Thiago Motta non ha convocato per le amichevoli della Juventus in Germania tre calciatori: Arthur, Huijsen e De Sciglio, quest’ultimo si è infuriato per delle voci non vere sul suo conto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Juventus è volata in Germania. Thiago Motta ha diramato il suo primo elenco di convocati da tecnico bianconero ha depennato dall'elenco tre nomi: quelli di Arthur, Huijsen e De Sciglio, che non hanno viaggiato con la squadra e sono rimasti alla Continassa ad allenarsi. Sono fuori dai piani tecnici e tecnicamente sul mercato. Il difensore, solitamente pacato e tranquillo, ha ascoltato alcune voci sul suo conto e ha voluto smentire chi ha detto che era stato escluso per un infortunio. Non è così. De Sciglio è fuori per motivi di mercato.

De Sciglio, Hujsen e Arthur non convocati

Non vive l'anno zero la Juventus, ma è chiaro con Thiago Motta in panchina l'uomo mercato Giuntoli sta rivoluzionando la Juve, che sta cambiando pelle. Douglas Luiz, Di Gregorio, Khephren Thuram e Cabal sono i primi acquisti, ne arriveranno almeno altri tre, poi ovviamente ci saranno una serie di cessioni. Arthur, Huijsen e De Sciglio sono sul mercato. Lo spagnolo ha diverse richieste. Diverse le situazioni che riguardano i due più esperti, che comunque hanno diverse pretendenti.

De Sciglio non convocato da Thiago Motta: è sul mercato

De Sciglio è rimasto in Italia e ci è rimasto male soprattutto per le voci che ha ascoltato nelle ultime ore. Perché c'è chi ha parlato di problemi fisici come causa della mancata convocazione. L'ex del Milan, che pare sia inseguito da Monza e Como, invece dice apertamente che non è così e lo fa con un intervento netto con un post nelle stories del suo profilo su Instagram: "Nelle ultime ore ho sentito inesattezze sul mio conto. Voglio precisare che sto bene e non ho nessun problema fisico, a differenza di quanto detto da Sky Sport e da alcune testate giornalistiche, ma la mia non convocazione è stata puramente una scelta della società. Chiedo cortesemente ai giornalisti di informarsi in modo corretto prima di far passare notizie errate".