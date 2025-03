video suggerito

"Osimhen andrà alla Juventus, l'entourage è sicuro": Pruzzo svela cosa gli è stato detto L'ex bomber della Roma Roberto Pruzzo non usa condizionali, lo dà per certo: "Osimhen sarà il prossimo centravanti della Juventus".

A cura di Paolo Fiorenza

"So che il prossimo attaccante della Juventus sarà Victor Osimhen": una semplice frase che sta facendo sognare i tifosi bianconeri, che avrebbero bisogno come il pane di un bomber di quelli che sfondano la rete, come sa fare il 26enne nigeriano, attualmente in prestito dal Napoli al Galatasaray. Sarebbe un rumor di mercato come tanti altri, se non fosse che chi l'ha lanciato appare non solo sicuro di sé, ma anche molto puntuale nel circostanziare chi, come e dove gli ha spifferato tutto.

Pruzzo dà solo certezze: "Osimhen alla Juventus, lo so da una fonte vicina al suo entourage"

"Me l'ha rivelato a Firenze una fonte affidabile, vicina al suo entourage. Loro sono sicuri di andare a Torino il prossimo anno", ha detto a ‘Radio Radio' Roberto Pruzzo, ex indimenticato bomber della Roma del primo Scudetto. Osimhen a giugno tornerà al Napoli dopo il ‘parcheggio' al Galatasaray: in Turchia sta continuando a segnare tanto, 22 gol (e 5 assist) in 28 partite complessive finora. Pur amatissimo dai tifosi, le probabilità che resti in giallorosso sono minime, sia per la sua volontà di tornare in uno dei principali campionati europei, sia per l'onerosità dell'operazione per prelevare il nigeriano a titolo definitivo dal club azzurro.

Victor Osimhen a giugno tornerà al Napoli, per non restarci

La Juve non può attivare la clausola: cosa serve per prendersi Osimhen dal Napoli

Da tempo si parla di Manchester United in pole per Osimhen, ma qualora la Juventus avesse già il gradimento del giocatore campione d'Italia col Napoli (i rapporti con Giuntoli sono ottimi), allora le carte in tavola potrebbero essere rimescolate. Il punto fermo di ogni discorso è che la clausola rescissoria del nigeriano, pari a 75 milioni, è attivabile solo dall'estero. Non sarà dunque possibile un Higuain bis, ovvero un affare in cui Aurelio De Laurentiis potrà soltanto prendere atto della vicenda e incassare il bonifico.

Nel caso di Osimhen – a differenza del precedente del Pipita, che nel 2016 si liberò in maniera unilaterale dal Napoli tramite versamento dell'importo della clausola di 90 milioni – la Juve dovrà sedersi al tavolo col club azzurro per trovare un accordo sul prezzo del cartellino, e prima ancora convincere De Laurentiis anche solo a sedersi a quel tavolo, visto che vedere Osimhen in maglia bianconera – e soprattutto trovarselo poi di fronte in campo – non sarebbe esattamente una cosa facile da mandare giù anche per i tifosi partenopei.

Quello che è certo è che sul fronte Osimhen sarà ancora una volta una lunga estate: la Juve a quanto pare ci sarà.