Joao Felix non rimarrà al Milan: Jorge Mendes ha già deciso il suo prossimo club

A cura di Vito Lamorte

Joao Felix non rimarrà al Milan il prossimo anno e dopo soli sei mesi tornerà al Chelsea. Trasferitosi a gennaio scorso in prestito, il trequartista portoghese non ha entusiasmato dopo un ottimo avvio, condito da gol e belle giocate: il suo agente, Jorge Mendes, avrebbe fatto sapere al Galatasaray che il trasferimento del giocatore portoghese sarebbe possibile se il club turco raggiungesse un accordo con il club inglese.

L'ex Benfica, Atletico Madrid e Barcellona era arrivato con grandissime speranze ed enormi aspettative ma il suo bottino, fino a questo momento, recita un gol e un assist in 10 presenze e le prestazioni sono via via andate scemando rispetto alle prime uscite. Poca cattiveria, poca empatia con l'ambiente e qualche fischio da parte di San Siro.

Joao Felix non rimarrà al Milan il prossimo anno: Jorge Mendes ha già in mano il suo futuro

Joao Felix era arrivato come un grande colpaccio del Milan nella sessione invernale di mercato, insieme a Santi Gimenez, ma ha deluso tutte le attese e non ha mai inciso con le sue qualità nell'attacco rossonero. Il portoghese non ha mai fatto davvero la differenze e in alcune circostanze è stato più un ostacolo che un elemento costruttivo per il Diavolo.

Sembra molto difficile, per non dire impossibile, che il club di via Aldo Rossi possa riscattarlo al termine della stagione e Jorge Mendes si è già attivato per piazzarlo in vista dell'anno prossimo: Joao Felix potrebbe avere un futuro in Turchia, precisamente al Galatasaray, dopo che il suo agente avrebbe fatto sapere al club turco che il trasferimento del giocatore portoghese sarebbe possibile se vi fosse un accordo con il Chelsea.

"Se si raggiunge un accordo con il Chelsea, João Félix giocherà per il Galatasaray", ha dichiarato il potentissimo procuratore lusitano e eueste affermazioni, riportate dal portale turco Sporx, arrivano dopo che erano già emerse notizie riguardanti la mancanza di continuità di Joao Felix al Milan, dove attualmente è in prestito.

Tutto si tiene e, così come accaduto fino a questo momento nella carriera del giocatore portoghese, ecco partire un nuovo giro di giostra con Jorge Mendes al volante.