video suggerito

Auckland City-Boca Juniors sospesa a causa del maltempo: i giocatori rientrano negli spogliatoi Auckland City-Boca Juniors è stata sospesa a causa del maltempo: i giocatori delle due squadre rientrano negli spogliatoi e nei prossimi minuti la FIFA comunicherà quando si potrà riprendere a giocare. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiale per club 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Auckland City-Boca Juniors, partita valida per il gruppo C del Mondiale per Club 2025, è stata sospesa a causa del maltempo: i giocatori delle due squadre rientrano negli spogliatoi e nei prossimi minuti la FIFA comunicherà quando si potrà riprendere a giocare. Gli organizzatori hanno chiesto anche ai tifosi di portarsi in luoghi riparati dello stadio ma non tutti sembrano voler accogliere questo invito.

Al Geodis Park di Nashville la partita era in parità, visto che i neozelandesi aveva pareggiato con Gray il vantaggio degli argentini scaturito da un autogol di Garrow.

Non è la prima volta che un match del FIFA Club World Cup viene sospeso a causa delle condizioni meteorologiche: nel caso il temporale viene considerato pericoloso per la salute dei calciatori, quindi vi è il pericolo di lampi e fulmini, l'organizzazione ha deciso che verrà presa subito la decisione di fermare le operazioni e riprenderle appena possibile.