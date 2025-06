video suggerito

Benfica-Auckland City sospesa per maltempo: il secondo tempo è iniziato dopo due ore e mezza Benfica-Auckland City sospesa per maltempo: il secondo tempo è iniziato dopo due ore e mezza. È il quarto match del Mondiale per Club 2025 interrotto per questo motivo. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Vito Lamorte

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiale per club 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Benfica-Auckland City è stata sospesa per maltempo dopo la fine del primo tempo. Sullo stadio di Orlando, l'Exploria Stadium, si è abbattuta una violenta tempesta che ha portato l'organizzazione a sospendere la partita tra i portoghesi e i neozelandesi, valida per il gruppo C, e ha invitato i tifosi presenti sugli spalti a lasciare i loro posti per ripararsi.

È il quarto match del Mondiale per Club 2025 interrotto per questo motivo. "La partita riprenderà il prima possibile" ha fatto sapere la FIFA ma le condizioni meteo non hanno aiutato e la partita è ripresa solo dopo due ore e mezza. Quello che ha realmente preoccupato le autorità è stata l’allerta diramata per possibili fulmini: per questo motivo non c'è nessuno nell'impianto, né in campo né sugli spalti.

Benfica-Auckland City sospesa per maltempo durante l'intervallo

Dopo il fischio finale della prima frazione di gioco si è scatenata una violenta tempesta che ha portato i direttori di gara e l'organizzazione del FIFA Club World Cup a valutare la sospensione. Dopo aver evitato che le squadre rientrassero in campo, la FIFA ha fatto evacuare anche gli spalti dell'Exploria Stadium di Orlando per evitare conseguenze ai tifosi presenti.

Il primo tempo della partita si è concluso con il risultato di 1-0 per il Benfica con il gol di Angel Di Maria su calcio di rigore, assegnato nei minuti finali ai portoghesi tra le proteste dei calciatori dell'Auckland City: Prestianni cade in area dopo un contatto con Zeb ma l'arbitro Salman Ahmad Falahi non ha avuto nessun dubbio nell'indicare il dischetto del rigore.

La partita è ripresa dopo due ore e mezza dalla sospensione e ha visto il Benfica dilagare: Pavlidis e Renato Sanches hanno messo al sicuro il risultato e la doppietta di Barreiro ha chiuso il risultato sul 5-0.

Le due squadre fanno parte del girone C del Mondiale per Club 2025 con Bayern Monaco e Boca Juniors: nel primo match i lusitano hanno pareggiato 2-2 contro gli argentini mentre i neozelandesi erano stati travolti dai bavaresi con 10 gol.