Il piano della Juve in caso di mancata qualificazione in Champions: due titolari a rischio cessione La Juventus pensa al piano B in caso di mancata qualificazione in Champions. I bianconeri potrebbero pensare a due cessioni eccellenti per far quadrare i conti.

A cura di Fabrizio Rinelli

La stagione della Juventus sta diventando sempre più complicata. L'uscita prematura dei bianconeri dalla Champions e dalla Coppa Italia, con l'obiettivo Scudetto ormai abbandonato da tempo, ha reso l'annata della Vecchia Signora quasi del tutto fallimentare. Dopo un mercato faraonico a suon di milioni di euro, l'unico obiettivo resta il raggiungimento del quarto posto che resta assolutamente difficile vista la bagarre in classifica. E allora meglio pensare a un piano B per non ritrovarsi senza i ricavi economici derivati dalla conquista del quarto posto.

Secondo quanto sottolineato da Sky Sport, il rischio per il club è quello di sacrificare giocatori importanti – titolari soprattutto – che hanno già avuto diversi apprezzamenti sul mercato, specie dall'Inghilterra. Su tutti Kenan Yildiz e Andrea Cambiaso. Il difensore ex Bologna e Genoa era finito già a gennaio nel mirino del Manchester City. Sempre a Manchester ma sponda United potrebbe invece finire il turco che piace tantissimo ai Red Devils pronti a fiondarsi sul giocatore numero 10 attuale della Juventus.

L'esultanza di Yildiz con la maglia della Juventus.

Un modo per la Juventus di monetizzare immediatamente dalla loro cessione e avere a disposizione risorse per poter far quadrare i conti. Giuntoli aveva pensato chiaramente di riscattare i vari Kalulu e Conceicao, mentre appare difficile pensare a una conferma di Kolo Muani, specie in caso di mancato accesso alla Champions. Anche per Veiga la sorte potrebbe essere la stessa del francese. Yildiz soprattutto sarebbe un sacrificio enorme per questa Juventus che aveva affidato al giocatore la gloriosa maglia numero dieci di Alessandro Del Piero.

L'affare Yildiz al Manchester United: la volontà del giocatore sarà fondamentale

Dall'Inghilterra fanno sapere che il Manchester United sta tenendo d'occhio questa posizione per l'estate. Tuttavia, la trattativa potrebbe non essere così semplice anche per via della volontà del turco. Pare infatti che Yildiz non sia intenzionato a lasciare la Juventus. Il giocatore si sente molto a suo agio nel club, è il beniamino dei tifosi e intende restare con Juve la prossima estate. Il suo contratto scade nel 2029 ma bisognerà capire quali saranno le esigenze della società che potrebbe anche far capire al giocatore di aver bisogno della sua cessione.