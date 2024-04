L’ultimo acquisto di Manna alla Juventus prima del Napoli: ha una clausola folle

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Giovanni Manna è pronto a regalare alla Juventus un ultimo colpo di mercato prima di diventare nuovo ds del Napoli. Si tratta di Mika Faye, difensore centrale senegalese di 19 anni che milita nel Barça B di Rafa Marquez impegnato nella terza serie spagnola. Manna insieme a Cristiano Giuntoli e alla società bianconera, secondo il Mundo Deportivo, sarebbero molto interessati al giocatore seguitissimo anche da altre big d'Europa. Sul centrale c'è una clausola da 400 milioni di euro. Una pratica usata spesso dal club blaugrana.

Il Lens si era subito mosso per il giocatore arrivando addirittura ad offrire 9 milioni per Faye – offerta rifiutata – così come aveva mostrato interesse per il difensore anche il Girona. Ma Borussia Dortmund e Chelsea starebbero lavorando a fari spenti così come la stessa Juventus. Faye, ingaggiato la scorsa estate dai croati dell'NK Kustosija in cambio di 2,2 milioni, sarà dunque uno dei pezzi pregiati di mercato e non è da escludere che uno come Manna, che ha fatto le fortune della Juventus soprattutto attraverso il lavoro svolto nella Next Gen e la valorizzazione dei giovani, potrebbe regalarlo ai bianconeri prima di iniziare al Napoli.

Mika Faye con la maglia del Barcellona.

Manna ha svolto un lavoro che ha portato dei frutti più che positivi al club facendo crescere alla Juventus talenti che poi hanno fatto le fortune di Allegri in prima squadra. Faye potrebbe essere l'ennesimo colpo di questo genere chiuso da Manna che però in questo caso potrebbe anche lasciare l'affare solo nelle mani di Giuntoli visto l'imminente accordo col Napoli. Faye è un difensore centrale ma può fungere anche da terzino sinistro.

La Juventus ha spesso investito su profili in grado di poter ricoprire più posizioni in campo, specie in difesa. E in questo senso Faye sarebbe perfetto. Tiago Djalo non ha convinto come si pensava e dunque potrebbe essere necessario un altro acquisto del genere in quella posizione di campo vista anche la probabile partenza di Alex Sandro in difesa. A prescindere dal futuro di Manna dunque, la sensazione è che Giuntoli andrà spedito sul giocatore sperando che non si crea un'asta troppo dispendiosa.