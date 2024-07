video suggerito

Morata al Milan, l'ultima idea per l'attacco di Fonseca: la clausola e i dettagli della trattativa Alvaro Morata è l'ultima idea per l'attacco del Milan: la clausola rescissoria e i dettagli della trattativa che potrebbe riportare lo spagnolo in Serie A.

A cura di Vito Lamorte

Alvaro Morata è l’ultima idea per l'attacco del Milan. L'attaccante spagnolo è uno dei nomi più chiacchierato del mercato italiano, visto che era stato accostato sia alla Juventus che alla Roma, ma nelle ultime ore si è parlato di un sondaggio da parte del club rossonero per rinforzare il reparto offensivo di Paulo Fonseca.

L’ex attaccante di Juve e Real Madrid avrebbe rifiutato una offerta dell’Al Qadisiyah da 45 milioni di euro per tre anni e nelle scorse ore si è parlato di una sua permanenza all'Atletico Madrid ma la sua attrazione per l'Italia potrebbe fargli cambiare idea. Morata aveva scritto un post su Instagram in cui sembrava togliersi dal mercato ("Non riesco nemmeno a immaginare come ci si sente a vincere con questa maglia… e non smetterò finché non ci riuscirò!") ma l'interesse del Milan è concreto.

Morata al Milan, la clausola e i dettagli della trattativa

Il Milan deve rinforzare l'attacco dopo l'addio di Olivier Giroud e sta cercando almeno attaccante per la prossima stagione: l'ultimo nome fatto, in ordine di tempo, è quello di Alvaro Morata che ha espresso più volte la volontà di lasciare la Spagna e tornerebbe volentieri in Italia.

L'attaccante spagnolo ha una clausola rescissoria di 13 milioni di euro ed è un obiettivo per i rossoneri: a riportare questa ipotesi è Sky Sport, che ha ripotato un contatto tra il club di viale Aldo Rossi e gli agenti di Morata.

La società rossonera vorrebbe un sacrificio economico importante da parte del calciatore spagnolo rispetto all’ingaggio attuale da 6 milioni e potrebbe esserci un’apertura ma Morata ora pensa a EURO 2024 e agli impegni con la Spagna.

Morata non esclude Zirkzee: il Milan lavora sull'attacco

L'arrivo di Morata non escluderebbe quello di Joshua Zirkzee, obiettivo primario per il reparto offensivo dei rossoneri: l'olandese e il Milan avevano trovato l'accordo ma i 15 milioni di commissione richiesti dall'agente hanno bloccato tutto. Ora l'attaccante del Bologna sembra molto vicino al Manchester United ma ieri l'agente del calciatore è stato a Milano e nei prossimi giorni potrebbero esserci novità importanti.