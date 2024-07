video suggerito

Zirkzee si allontana dal Milan, l’agente incontra il Manchester United: ten Hag in contatto col giocatore Zirkzee si allontana dal Milan, l’agente incontra il Manchester United: contatti diretti tra Erik ten Hag e l’attaccante olandese del Bologna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Joshua Zirkzee è uno dei calciatori più chiacchierati a livello di mercato e se il suo passaggio al Milan sembrava cosa quasi fatta, ora il panorama si è ribaltato completamente e l'attaccante olandese del Bologna sembra molto più vicino al Manchester United.

Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg, esperto di mercato tedesco e sempre molto preciso sulle indicazioni nelle trattative, che negli ultimi giorni ci sarebbe stato un incontro personale tra Erik ten Hag e l'entourage di Joshua Zirkzee: un vero e proprio assalto da parte dei Red Devils, che sono pronti all'ennesima ricostruzione della squadra dopo la delusione per la stagioni appena chiusa che solo la vittoria della FA Cup ha, parzialmente, attenuato.

Zirkzee si allontana dal Milan, il Manchester United fa sul serio

Il Milan rischia di essere beffato dopo essere stato in pole per l'attaccante del Bologna, protagonista di una grande stagione con i rossoblù: i rossoneri erano in vantaggio e tutto sembrava quasi concluso ma la cifra di 15 milioni di euro di commissioni richiesta dall'agente ha bloccato tutto e ora il Manchester United vorrebbe provare a chiudere quanto prima.

Oltre all'incontro tra l'entourage del calciatore e i dirigenti inglesi, ci sarebbero stato anche dei contatti diretti tra ten Hag e il 23enne attaccante olandese. Lo United è disposto a pagare la clausola rescissoria di 40 milioni di euro e le commissioni agli agenti ma il calciatore ora è in Germania per l'Europeo e tutto verrà discusso al termine dell'avventura della nazionale Oranje.

Erik ten Hag lo avrebbe richiesto già durante lo scorso marzo ma la sua parentesi, prima delle vittoria della FA Cup, sembrava chiusa al Manchester United. Il Milan, in tutto questo, rimane fermo sulla sua posizione: l'accordo con il giocatore c'è ma manca l'ultimo passo per sbloccare e concludere la trattativa, ovvero il nodo sulle commissioni da sciogliere (15 milioni).

L'annuncio di Sartori: "Zirkzee al 99,9% andrà via"

Tra gli ospiti all'evento di apertura del calciomercato estivo a Rimini era presente anche Giovanni Sartori, responsabile dell'area tecnica del Bologna, che ha costruito la squadra capace di sorprendere la Serie A intera nella stagione appena conclusa.

In merito alle sorti dei due principali uomini mercato dei rossoblù in uscita, Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori Sartori ha detto brevemente: “Per quanto riguarda Zirkzee c’è una clausola e credo che al 99,9% andrà via. Calafiori lo abbiamo preso 12 mesi fa, vorremo tenerlo, vediamo le evoluzioni del mercato”.