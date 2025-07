La surreale trattativa per Brown, accordo Milan ma il Fenerbahce ci prova: e lo carica sul jet privato

Il Milan aveva da tempo raggiunto l’accordo col difensore del Gent, Archie Brown ma nella giornata di venerdì 11 luglio è accaduto di tutto fino alla falsa notizia di un jet privato per Istanbul. Che non c’è mai stato. Fino all’ultimo colpo di scena di sabato mattina che ha ribaltato ancora una volta tutto.

Il Milan ha trovato e ha in mano l'accordo con Archie Brown, e questa era al momento l'unica concreta realtà che si poteva dare attorno ad una trattativa di mercato che nella giornata di venerdì ha vissuto anche momenti decisamente surreali. Mentre il club rossonero aveva già fatto sul serio con l'inglese del Gent, dal Belgio è rimbalzata la classica notizia impazzita: il giocatore è in volo per la Turchia, su un jet privato messo a disposizione dal Fenerbahce di Mourinho. Ma alla fine si è rivelato tutto falso, il giocatore era rimasto a casa. Fino all'ultimo colpo di scena avvenuto nella mattinata di sabato: Brown sarebbe effettivamente salito su un volo per Istanbul, stando alle indiscrezioni riportate da Gianluca Di Marzio e Sky.

La trattativa tra Milan e Archie Brown: accordo col giocatore

Il Milan non lo ha mai nascosto ed era già uscito allo scoperto per poter ingaggiare l'esterno difensivo inglese del Gent, indicato da Tare e Allegri quale inserimento ideale dopo l'addio velenoso con Theo Hernandez. Per il 23enne il club rossonero si era già messo in contatto con l'entourage riuscendo a strappare un sì definitivo, l'ultimo step era di affrontare le richieste del club belga. Al quale il Milan ha fatto recapitare anche la classica proposta ufficiale al Gent che nel frattempo si era accordato col Fenerbahce senza passare dal giocatore: 9 milioni in totale per il cartellino, di più di quanto offrivano i rossoneri.

La notizia di venerdì 11 luglio, in tempo reale, dei media del Belgio su Archie Brown in volo per Istanbul

Cos'è successo attorno ad Archie Brown: la bufala del jet privato del Fenerbahce

Fin qui tutto secondo le regole di un calciomercato dove ognuno si gioca le proprie carte per arrivare all'obiettivo designato, provando ad anticipare l'avversario di turno. Ma nel primo pomeriggio di venerdì 11 luglio è scoppiato un vero e proprio "caso", lanciato direttamente dagli organi di stampa in Belgio dove si è diffusa la notizia di Archie Brown in volo per la Turchia. Il classico fulmine a ciel sereno: il Fenerbahce, su precisa richiesta di Mourinho – come riportano le cronache belghe, in primi il Niewusblad – aveva fatto arrivare un jet privato del club sul quale sarebbe salito Archie Brown in direzione Istanbul. Il ragazzo avrebbe sostenuto le visite mediche e sarebbe stato presentato in giornata ai propri tifosi che, di fronte a tutto – avevano invaso gli account del difensore.

L'ultimo colpo di scena: Archie Brown in volo per Istanbul dopo le telefonate di Mourinho

La verità, fino alle prime luci dell'alba di sabato diceva che Archie Brown non è mai saluto su aereo privato, tantomeno del Fenerbahce. Il ragazzo nel pomeriggio di venerdì era semplicemente scomparso di radar rifugiandosi nella tranquillità di casa propria, avendo già deciso il proprio destino: il Milan di Allegri. Di vero c'è anche che i turchi hanno provato a insistere contattando anche gli agenti del giocatore e persino Mourinho avrebbe speso delle telefonate. Tutto vano fino all'ultimo colpo di scena: Archie Brown, pur avendo deciso dove giocherà, si è rimesso alla volontà del Gent e ha dovuto accettare gli accordi del club col Fenerbahce, salendo suo malgrado sul jet verso la Turchia.