Morata ha detto di sì al Como per tornare in Serie A: cosa manca per chiudere la trattativa Morata ha aperto alla possibilità di trasferirsi al Como, ma bisognerà trovare l'accordo con Milan e Galatasaray: a che punto è la trattativa con l'attaccante.

A cura di Ada Cotugno

Alvaro Morata è pronto a indossare la terza maglia italiana della sua carriera: l'attaccante è in cerca di una nuova squadra dopo l'esperienza fallimentare al Milan che lo ha spedito in prestito al Galatasaray lo scorso febbraio. Impensabile restare in rossonero, ma a quanto pare non cambierà regione in vista della prossima stagione dove ad accoglierlo ci sarà il Como che si prepara a una campagna acquisti molto dispendiosa. Sarebbe un colpo importantissimo da regalare a Cesc Fabregas che avrà bisogno di dargli una scossa per farlo rendere al meglio.

Sembrava soltanto una suggestione, invece il giocatore ha detto sì al nuovo progetto ed è pronto a trasferirsi dai lariani per gettarsi alle spalle l'ultimo faticoso anno, secondo quanto riportato da Sky. Ma adesso il Como dovrà trattare con i rossoneri per definire i parametri dell'accordo, ma dovrà parlare anche con il Galatasaray che detiene il diritto di riscatto per 9 milioni di euro a giugno e che ha già pagato per prolungare il prestito fino a gennaio 2026.

Morata al Como, tutti i dettagli

La trattativa è piuttosto complessa perché in ballo non c'è soltanto il Milan. Morata ha aperto alla possibilità di trasferirsi al Como, interessato dal progetto e anche desideroso di ritornare in Serie A per trovare il suo riscatto dopo i sei mesi pessimi trascorsi in rossonero. Anche al Galatasaray la situazione non è rosea e in più i buoni rapporti con Fabregas lo hanno convinto ad accettare la corte della sua squadra. Il benestare dello spagnolo è fondamentale ma non basta perché bisognerà accontentare tutte le parti in causa.

Il Como dovrà sedersi al tavolo con il Milan per capire cosa si può fare: i rossoneri lo lascerebbero partire a titolo definitivo, ma in questo momento l'attaccante è in prestito al Galatasaray fino alla fine dell'anno e in più si è riservato il diritto di poterlo riscattare anche subito per 9 milioni di euro. Poi c'è il nodo legato all'ingaggio, con Morata che percepisce 6 milioni di euro a stagione e il Como che potrebbe ridimensionare il suo stipendio.