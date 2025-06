Pazza idea Morata per il Como: la mossa di Fabregas che può sbloccare personalmente il trasferimento

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Como non vuole smettere di sorprendere. La squadra lombarda ha dato ufficialmente il via alla propria campagna acquisti fatta di giocatori scelti in condivisione con Cesc Fabregas senza badare a spese. Martin Baturina ad esempio, che si è si trasferita dalla Dinamo Zagabria al Como per 25 milioni di euro e poi in arrivo c'è anche Charlie Cresswell per quasi 17 milioni. Ora però il tecnico spagnolo è sceso in campo in prima persona per portare a termine forse una delle trattative più clamorose di questo calciomercato: l'acquisto di Alvaro Morata.

Incredibile quanto sta accadendo in queste ore con l'attaccante ex Juventus che sarebbe pronto a lasciare il Galatasaray, risolvere la questione contrattuale col Milan e trasferirsi al Como. Non c'è nulla di fatto in questo momento, ed è bene specificarlo, ma il fatto che sia stato Fabregas in persona a manovrare le pedine la dice lunga. Secondo Sky infatti l'allenatore del Como avrebbe telefonato a Morata proprio per sondare le proprie intenzioni di trasferirsi al Como spiegando il progetto tecnico della squadra più che ambiziosa con l'obiettivo Europa fissato.

Morata e Fabregas al Chelsea.

La risposta dello spagnolo sarebbe stato positiva. Morata si è detto possibilista circa questa opportunità ma deve rescindere in anticipo il prestito con i turchi che scade a gennaio 2026. Poi il Como dovrà parlare con il Milan per imbastire la trattativa e cercare di chiuderla in qualche modo. I due si conoscono molto bene e c'è stata una chiacchierata interlocutoria che potrebbe anche portare a una soluzione in tempi brevi. Il nodo da sciogliere però è proprio il contratto del giocatore col Milan. Superato questo ostacolo ci sarebbe il via libera all'operazione.

Cosa serve per sbloccare l'operazione Morata al Como

Morata è in prestito al Galatasaray dal Milan per 12 mesi, ma il prestito è stato fatto a gennaio, dunque l'attaccante tornerebbe in rossonero, eventualmente, solo a gennaio 2026. Il Como per questo motivo e per far si che l'operazione possa concretizzarsi, deve sperare che l'accordo tra Milan e Galatasaray per il prestito venga rescisso in anticipo per poi dare il via, solo in quel momento, alla seconda fase dell'affare che prevede il contatto con il Milan per un eventuale altro prestito o una cessione a titolo definitivo del giocatore.