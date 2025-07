video suggerito

Ciro Immobile torna in Italia, trovato l’accordo con il Bologna: i dettagli della trattativa Il Bologna ha definito tutti i dettagli dell’accordo con Immobile: l’attaccante tornerà in Italia dopo una stagione passata al Besiktas e firmerà un contratto di un anno. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ciro Immobile è pronto al ritorno in Serie A dove indosserà la maglia del Bologna. Un colpo un po' in controtendenza con la filosofia dei rossoblù che negli ultimi anni hanno preferito puntare su profili più giovani e non conosciuti dal grande pubblico. Ma stavolta c'è stato uno strappo alla regola che regalerà a Vincenzo Italiano un attaccante di grande esperienza e pronto al rilancio in Italia che ha lasciato dopo essere diventato l'idolo della Lazio: nei prossimi giorni rescinderà il suo accordo con il Besiktas, dato che gli restava ancora un anno di contratto, poi verrà ufficializzato dalla sua nuova squadra che ha trovato con il suo entourage la quadra per la durata del contratto e anche per lo stipendio.

Immobile al Bologna, definiti tutti i dettagli

Manca pochissimo per l'annuncio ufficiale, quello che tutti i tifosi che aspettano per abbracciare il nuovo attaccante. Dalla prossima stagione il Bologna avrà un nuovo rinforzo di grande esperienza e che ha lasciato sulla Serie A un segno indelebile con i suoi gol e che farà ritorno nel campionato dopo un anno. Immobile firmerà un contratto di un anno con i rossoblù e nell'accordo c'è anche l'opzione per prolungare l'avventura di un'altra stagione, come riportato da Sky. Per le visite mediche e le firme bisognerà attendere ancora qualche giorno, ma l'operazione è praticamente conclusa.

Il giocatore ha anche definito tutti i parametri per la rescissione del contratto con il Besiktas che sarebbe scaduto esattamente tra un anno, a giugno 2026: il club lo lascerà andare con una buonuscita da 2.5 milioni di euro, con la quale potrà accasarsi a parametro zero nella sua nuova squadra. Il Bologna ha anche trovato l'accordo per l'ingaggio di Immobile che percepirà 2 milioni di euro netti a stagione, con lo stipendio che resterà invariato anche in caso di prolungamento di contratto di un ulteriore anno.