Ronaldinho in campo col Ravenna a 46 anni in Serie C? Cosa c’è dietro il colpaccio di Ignazio Cipriani

Ronaldinho torna in Italia e a 46 anni è pronto a ripartire dalla Serie C con il Ravenna: ma cosa c’è dietro il colpaccio del presidente Ignazio Cipriani?

Una delle notizie più sorprendenti dell’estate calcistica arriva dagli Stati Uniti e ha come protagonista una leggenda del calcio mondiale come Ronaldinho: l'ex calciatore di Barcellona e Milan sarebbe pronto a tornare a giocare a livello professionistico all’età di 46 anni, accettando una nuova sfida in Italia con la maglia del Ravenna.

A dare la notizia è stata La Gazzetta dello Sport, secondo cui il club romagnolo avrebbe raggiunto un accordo con l’ex fantasista brasiliano, protagonista di una carriera straordinaria che lo ha visto brillare con le maglie di Barcellona, Milan e della Seleçao. L’annuncio ufficiale sarebbe previsto il 23 giugno nel corso di un evento organizzato a Miami.

Ronaldinho con la maglia del Milan.

I segnali di un possibile legame tra Ronaldinho e il Ravenna erano emersi già nei mesi scorsi, quando l’ex Pallone d’Oro era stato immortalato con una sciarpa della società giallorossa: un’immagine che aveva alimentato curiosità e speculazioni, considerate allora poco più che suggestioni.

Lo stesso presidente del club, Ignazio Cipriani, in un'intervista di qualche tempo fa aveva affermato: "Una presenza ufficiale di Ronaldinho in giallorosso qui a Ravenna sarebbe niente male…".

Cosa c'è dietro l'operazione Ronaldinho al Ravenna di Cipriani?

Ronaldinho, secondo quanto appreso da Fanpage.it da diverse fonti, sarà investitore nel Ravenna di proprietà del Cipriani Group e verrà presentato insieme alla squadra alla fine di agosto, il 21 in base alle informazioni che abbiamo, ma darà un boost enorme alla piazza a livello di entusiasmo.

Inoltre il Ravenna quest’anno avrà una maglia speciale, bianca con la R di Ravenna che nel logo si mischierà con il logo di Ronaldinho (R10). Insomma, più marketing che calcio nel vero senso della parola.

Vedremo davvero in campo l'ex Milan e Barça? Questo ancora non è chiaro e, probabilmente, l'evento del 23 giugno dirà qualcosa in più sull'effettivo impiego di Ronaldinho in Serie C ma il brasiliano verrà tesserato formalmente da calciatore, il resto poi si vedrà.