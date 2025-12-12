Il video di Ronaldinho con la sciarpa del Ravenna fa esplodere i tifosi: “Stanno arrivando grandi cose”

Cosa ci fa il Gaucho Ronaldinho con la sciarpa del Ravenna Calcio in bella mostra? Una domanda che si sono posti in tanti vedendo sugli account ufficiali social del club il fenomeno brasiliano sorridere, accanto ad una didascalia che apre ad un mondo di ipotesi: "Grandi cose stanno arrivando". Quattro parole e una foto – unita ad una storia video – che hanno scatenato l'entusiasmo generale dei tifosi di una squadra che sta monopolizzando l'attenzione del Girone D di Serie B, guidato in testa sulle favorite Ascoli e Arezzo.

Ovviamente non c'è alcuna speranza – o tentativo – per rivedere in campo in una squadra professionistica e in un campionato di livello Ronaldo de Assis Moreira, in arte Ronaldinho. Uno dei più grandi giocatori di ogni tempo, oggi 45enne che si è ritirato oramai dieci anni fa, nel 2015 con la maglia del Fluminense. Pur vero che il Gaucho è sempre stato legato al mondo del calcio anche dopo e tutt'ora non lesina la sua presenza non appena ci sia l'occasione ma semplicemente per la delizia degli occhi, in manifestazioni benefiche e amatoriali.

Ronaldinho con la sciarpa del Ravenna: la foto social che scatena i tifosi

L'occasione per solleticare la propria tifoseria e soprattutto far parlare del Ravenna Calcio è la conseguenza della strategia di comunicazione e marketing studiata dal club presieduto da Ignazio Cipriani che nel recente passato ha associato anche al volto e al nome di altri vip il "marchio" Ravenna Calcio. Così, Ronaldinho è semplicemente l’ultimo vip apparso sui social del club giallorosso ma il motivo di questo filo giallorosso che lega il Gaucho al club non è dato ancora saperlo. Potrebbe essere una classica guest star alla prossima gara interna o semplicemente una semplice occasione per aumentare l'alone positivo che st aleggiando da inizio stagione attorno alla squadra che si sta superando in campionato.

Anche Elisabetta Canalis "madrina" del Ravenna lanciato verso la Serie B

Dopotutto non sarebbe la prima volta che personaggi famosi si affiancano al Ravenna. Nel recente passato era capitato ad Elisabetta Canalis "prestarsi" al club come inedita madrina e vestendo la maglia della squadra per poi presentarsi in tribuna VIP dello Stadio Comunale Bruno Benelli. Dove il Ravenna sta costruendo parte della sua storia attuale che lo vede in perfetto lancio verso la promozione in Serie B, categoria che manca dalla stagione 2007-2008.