Un tifoso fa invasione di campo e Mbappé lo difende dalla sicurezza: il gesto sorprende tutti

Durante l’amichevole tra Colombia e Francia, disputata a Washington e conclusa con la vittoria francese per 3-1, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione fuori dal campo di gioco: un uomo è riuscito a eludere i controlli e a entrare sul terreno di gioco nel corso della partita, interrompendo momentaneamente il regolare svolgimento dell’incontro.

L’invasione è durata pochi istanti: l’individuo è stato prontamente bloccato dalle forze dell’ordine e fermato a pochi metri da Kylian Mbappé e il calciatore francese è intervenuto in suo aiuto. La scena non è stata trasmessa in diretta televisiva, ma alcuni fotografi presenti allo stadio hanno immortalato l’accaduto, mostrando l’uomo immobilizzato a terra dagli agenti.

Il tifoso è stato immobilizzato subito ma il calciatore del Real Madrid è intervenuto perché non ha apprezzato l'azione piuttosto vigorosa da parte della sicurezza nei confronti del tifoso che era entrato in campo.

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Mbappé difende un tifoso dalla polizia dopo un'invasione di campo

Un tifoso ha fatto invasione di campo per abbracciare Mbappé in Colombia-Francia, ma è stato fermato dalla sicurezza a pochi passi dal fuoriclasse francese: il calciatore del Real Madrid è intervenuto in sua difesa e ha sorpreso tutti con il suo gesto.

Parallelamente, anche sugli spalti si sono registrati alcuni episodi di tensione, con il lancio di bicchieri in diverse zone dello stadio. Situazioni comunque contenute, che non hanno avuto conseguenze gravi e sono rientrate in breve tempo senza ulteriori sviluppi.

Nonostante questi momenti, il clima generale è rimasto positivo, con una grande partecipazione di tifosi colombiani. Tra i più acclamati, proprio Mbappé, entrato a gara in corso e accolto da una vera e propria ovazione del pubblico presente.

Sul campo, la Francia ha confermato le buone indicazioni della pausa per le nazionali, chiudendo con un successo. Ora l’attenzione si sposta sulle prossime convocazioni: il commissario tecnico Didier Deschamps annuncerà la lista per i Mondiali nelle prossime settimane.