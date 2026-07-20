Cyril Blais morto improvvisamente a 46 anni: l’ex Maserati era team principal della Citroen in Formula E

È morto improvvisamente Cyril Blais, team principal della Citroen in Formula E ed ex numero uno della Maserati MSG Racing. Aveva 46 anni.

Il mondo dell'automobilismo è stato sconvolto dalla morte improvvisa di Cyril Blais, ingegnere francese e team principal della Citroen Racing in Formula E. Blais aveva 46 anni ed era uno dei tecnici più stimati del paddock del campionato elettrico. La notizia è stata annunciata congiuntamente da Monaco Sports Group, Citroen, Stellantis Motorsport, Formula E e FIA.

Le cause della morte di Cyril Blais non sono state comunicate. La nota diffusa per annunciare il decesso parla di una perdita improvvisa e precisa che, nel rispetto della volontà della famiglia, non saranno forniti altri particolari.

Chi era Cyril Blais, dalla Formula 3 alla guida della Citroen in Formula E

La carriera di Cyril Blais nel motorsport era cominciata nel 2007 con Manor Motorsport, dove aveva lavorato come ingegnere di pista in Formula 3. Nel 2012 era passato alla Arden Motorsport, ricoprendo nel corso degli anni incarichi sempre più importanti fino a diventare direttore tecnico dei programmi di Formula 2 e Formula 3.

Nel 2019 era approdato in Formula E con Mahindra Racing, lavorando come race engineer al fianco di piloti come Pascal Wehrlein e Alex Lynn. Due anni più tardi era entrato nella struttura monegasca allora denominata Venturi, seguendo inizialmente Lucas di Grassi e successivamente Maximilian Gunther.

La sua crescita interna era stata rapidissima. Nel 2023 era diventato chief engineer e aveva ricevuto dalla Formula E il premio di Engineer of the Year. Promosso prima vice team principal e poi responsabile della squadra, nell'ottobre 2024 aveva assunto la guida della Maserati MSG Racing.

Blais era rimasto al vertice della struttura anche dopo il passaggio da Maserati a Citroen Racing, avvenuto per la stagione 2025-2026. Sotto la sua direzione, il nuovo progetto aveva ottenuto immediatamente risultati importanti, conquistando un podio al debutto con Nick Cassidy e successivamente la prima vittoria della Citroen in Formula E.

Beth Paretta, managing director della squadra, ha ricordato la profonda fiducia di Blais nel progetto e ha annunciato che il team continuerà a correre in sua memoria. Anche il CEO della Formula E Jeff Dodds e il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem hanno espresso il proprio cordoglio. La Formula E renderà omaggio a Cyril Blais durante il prossimo E-Prix di Tokyo in programma nel prossimo weekend.