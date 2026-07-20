Cucurella seppellisce una moneta in campo prima della finale dei Mondiali: 16 anni fa aveva funzionato

Joan Capdevila ha svelato il gesto fatto da Marc Cucurella prima dell’inizio della finale dei Mondiali: il terzino della Spagna ha seppellito in campo una moneta, come gli aveva chiesto di fare proprio Capdevila. Il ‘rito propiziatorio’ aveva portato fortuna a quest’ultimo nel 2010 in Sudafrica.

Non è vero ma ci credo. Lo sport è pieno di superstizioni, gesti scaramantici o propiziatori. Tra questi rientra quello compiuto da Marc Cucurella su ‘istigazione' di Joan Capdevila. Quest'ultimo alla fine è riuscito a volare all'ultimo minuto negli Stati Uniti per assistere alla finale dei Mondiali 2026 tra la sua Spagna e l'Argentina, superando i problemi di visto – dovuti a un suo viaggio in Iran di 10 anni fa – che gli avevano fatto invocare l'aiuto di Donald Trump.

Qualsiasi sia stato il modo in cui abbia risolto l'impasse, domenica il 48enne ex difensore delle Furie Rosse, a sua volta campione d'Europa e del Mondo rispettivamente nel 2008 e nel 2010, era sugli spalti del MetLife Stadium di New York, da dove ha registrato un video – che ha oggi postato su X – nel quale si vede un ‘rito propiziatorio' messo in atto da Cucurella proprio su input di Capdevila, che lo aveva già fatto con successo in Sudafrica.

Perché Capdevila ha chiesto a Cucurella di seppellire una moneta in campo prima della finale dei Mondiali

Il rituale consisteva nella sepoltura di una moneta nel terreno di gioco prima del fischio d'inizio del match e così ha fatto il terzino sinistro appena acquistato dal Real Madrid, come mostra il filmato registrato da Capdevila. Nelle immagini si vede Cucurella dapprima dare il cinque ai suoi compagni, poi guardarsi in giro con circospezione e infine dirigersi verso la linea laterale del campo.

A quel punto, dopo un altro sguardo all'intorno, Marc si è chinato prendendo la moneta che aveva nei calzettoni e l'ha seppellita sotto il prato con rapida mossa. Esattamente come aveva fatto 16 anni prima il suo pari ruolo ai Mondiali di Sudafrica 2010, vinti dalla Spagna battendo in finale l'Olanda grazie al gol messo a segno da Iniesta nel secondo tempo supplementare.

Un esito pressoché identico a quello concretizzatosi domenica, visto che anche in questo caso il match si è concluso ai supplementari e sempre con la vittoria di misura per 1-0 della Spagna, trionfatrice grazie alla rete decisiva di Ferran Torres.

"Nel 2010 ho seppellito una moneta nell'erba prima dell'inizio della partita, ho raccontato questa storia un milione di volte. Ieri ho chiesto a Cucurella di fare lo stesso… Marc, ti voglio un bene dell'anima! Sei il campione del mondo!", ha scritto Capdevila nel suo post su X.

Il bacio di Marc Cucurella alla Coppa del Mondo vinta dalla Spagna in finale contro l'Argentina

A questo punto – hanno commentato i tifosi iberici – bisognerà ripetere il rituale anche nei Mondiali del 2030, che tra l'altro la Spagna organizzerà assieme a Portogallo e Marocco. E tuttavia per poterlo mettere in atto, serve prima arrivare alla finale.

Cucurella comunque farà parte ancora della nazionale di Luis de la Fuente, di cui è un pilastro, a dispetto di una promessa fatta qualche tempo fa, che è tornata prepotentemente a circolare nelle ultime ore. "Se vinco il Mondiale, chiamerò Luis il giorno dopo e gli dirò che mi ritiro dalla nazionale, che non deve più contare su di me. Con un Europeo (vinto in Germania due anni fa, ndr) e un Mondiale, non si può chiedere di più", aveva dichiarato in un'intervista. Ovviamente non se ne parla neanche…